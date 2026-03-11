ATE anunció un paro nacional en todos los aeropuertos: cuándo será

Según explicaron, el paro será del miércoles 18 al martes 24, en dos franjas horarias que afectará a vuelos en todo el país.

Este miércoles ATE ANAC informó que llevará a cabo un paro en todos los aeropuertos del país, después de que, según expresó Rodolfo Aguiar, el Gobierno no pagara los aumentos que se habían acordado. De esta forma, según explicaron, habrá un paro desde el miércoles 18 de marzo al martes 24 en dos franjas horarias: entre las 9 y las 12, y entre las 17 y las 20.

Así, el gremio compartió el cronograma del paro, donde durante estas franjas solo funcionarán vuelos humanitarios, sanitarios y oficiales. Mientras que entre las 13 y las 16 los aeropuertos contarán con servicio normalizado.

image El comunicado de Rodolfo Aguiar sobre el paro En su cuenta de X, el secretario general de ATE agregó: "Mientras algunos funcionarios 'deslomados' se divierten llevando a sus esposas al exterior, los trabajadores siguen cobrando salarios de pobreza. Cualquier cancelación o reprogramación será EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO NACIONAL".

"¡Sin sueldos dignos no hay trabajadores, y sin trabajadores no hay Estado!", agregó en redes sociales, en lo que será una nueva medida de fuerza por parte de los trabajadores aéreos en lo que va de 2026.

Según explica el comunicado compartido por Aguiar, la medida se toma, en primer lugar, en reclamo por el pago de los salarios con inclusión de los aumentos acordados correspondientes a ítems extra paritarios y también por el pedido de una apertura paritaria sectorial.