Subasta: 17 autos salen al remate en Mendoza para vaciar las playas de secuestro

La exhibición de los rodados será en la Playa de Secuestros, ubicada en Independencia 650. Allí se podrán visitar el

Un nuevo remate judicial se realizará en los próximos días en el Polo Judicial. La subasta está organizada por Godoy Cruz, que busca limpiar la playa de secuestros municipal. La fecha clave para el proceso del remate y la cantidad de vehículos que se pondrán a disposición.

Se trata de un total de 17 autos y la exhibición de los rodados será en la Playa de Secuestros, ubicada en Independencia 650. Allí se podrán visitar el 20 de abril, de 15 a 17, motocicletas de distintos modelos, cilindradas y características.

Se realizará el 21 de abril, desde las 9:30, en la oficina de subastas del Poder Judicial, San Martín 322, planta baja, de Mendoza.

Asimismo, los interesados deberán concurrir el día y horario señalado con su DNI.

También deberán aportar el dinero suficiente para abonar el 10% del precio ofrecido, más la comisión de la martillera (10%) e impuesto fiscal (2,25%).

Además, tendrán que depositar el saldo restante al tercer día de notificado el auto de aprobación de subasta (aproximadamente en un plazo de 10 días hábiles posteriores).

playa san agustin secuestros (1).JPG Subasta de 17 vehículos en Mendoza. ALF PONCE MERCADO / MDZ

En caso de no cumplir estas condiciones, se dejará sin efecto la subasta y se perderá el importe abonado.Esta medida busca evitar el riesgo de daños ambientales y personales, consecuencias inevitables de los depósitos prolongados.

Es por eso que los rodados serán entregados al adquirente una vez cancelado el precio total. Los compradores aceptarán retirarlos en el estado en que se encontraban el día de la exhibición, renunciando a futuros eventuales reclamos

Finalmente, los trámites y gastos de inscripción correrán por cuenta y orden del adquirente en subasta.Cabe destacar que, por dudas o consultas, podrán comunicarse al 2615762349 o 2615521623.