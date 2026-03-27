Mendoza subasta autos oficiales en desuso: cómo será y qué vehículos se rematan

El Gobierno anunció una nueva subasta de vehículos oficiales que quedaron en desuso. Los detalles del remate.

El Gobierno de Mendoza autorizó vía decreto una nueva subasta pública de autos oficiales en desuso, con el objetivo de optimizar recursos del Estado y generar ingresos a partir de bienes que ya no cumplen funciones operativas. Así será el proceso.

La medida fue formalizada mediante el Decreto 437/2026 publicado en el Boletín Oficial, que habilita la venta de unidades pertenecientes a la Subsecretaría de Trabajo. En total, se trata de siete vehículos que quedaron fuera de servicio y serán ofrecidos al mejor postor en un proceso abierto.

Según se informó, la iniciativa apunta a reducir costos de mantenimiento y almacenamiento, al tiempo que permite recuperar parte de la inversión realizada en estos rodados. Desde el Ejecutivo provincial sostienen que este tipo de acciones forman parte de una política de administración eficiente del patrimonio estatal.

La subasta se realizará bajo modalidad pública, lo que garantiza transparencia en el proceso y la posibilidad de participación de interesados particulares. Los vehículos serán adjudicados a quienes realicen la oferta más alta, conforme a las condiciones establecidas.

Subasta Remate Martillo Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Ilustrativa. Subasta en Mendoza. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Qué autos subasta Mendoza Según lo publicado por el Gobierno en el Boletín Oficial, se subastarán cinco rodados que son: un Fiat Siena, un Fiat Palio (Delegación General Alvear), otro Fiat Palio, un Renault Logan (Delegación Malargüe) y finalmente un Peugeot 206.