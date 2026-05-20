Pronóstico: qué va a pasar con el tiempo este miércoles en Mendoza

La temperatura no mostrará grandes cambios en Mendoza este miércoles y la máxima volverá a quedar en 16°, en una jornada con bastante nubosidad.

Siguen los días fríos en Mendoza, pero este miércoles quizás se sienta más dado que habrá un cielo más nublado que las jornadas anteriroes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico. Además, se esperan leves ráfagas de viento sur, por lo que se recomienda salir con un rompevientos.

La máxima será de 16° y la mínima de 5°, por lo que el ambiente seguirá siendo frío durante la mañana y apenas más templado en horas de la tarde. En la cordillera, además, se espera cielo parcialmente nublado, dentro de un panorama sin sobresaltos importantes.

frío, pronóstico,helada-31.jpg La tarde en Mendoza apenas llegará a los 16°, en un día sin grandes cambios térmicos. MILAGROS LOSTES - MDZ