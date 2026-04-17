DNI de menores en 2026: las edades clave para renovarlo y cuánto cuesta hoy

Pasa seguido: el documento está guardado en un cajón, parece vigente y nadie se acuerda de revisarlo. Hasta que aparece la duda. ¿Hay que renovarlo? ¿Cuándo era? En el caso de los menores, la actualización del DNI no es opcional.

Tiene momentos definidos y no cumplirlos puede traer complicaciones más adelante. Por eso, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) insiste cada año en recordar las dos instancias obligatorias que deben atravesar chicos y adolescentes.

Además, en 2026 hubo un cambio concreto: el costo del trámite volvió a actualizarse.

El primer DNI se emite al nacer, pero ese documento tiene una vigencia limitada en términos prácticos. A medida que el niño crece, sus datos biométricos cambian y necesitan ser actualizados.

Por eso, entre los 5 y los 8 años se debe hacer la primera renovación. Es un trámite simple, presencial y bastante rápido. En unos 15 minutos se toma una nueva foto, se registran huellas digitales y se incorpora la firma del menor.

Para hacerlo, hay dos opciones: acercarse a un Registro Civil o ir a un centro de documentación del Renaper, generalmente con turno previo gestionado desde la app Mi Argentina.

En cuanto a la documentación, se debe presentar la partida de nacimiento, el DNI anterior y el documento del adulto responsable que acompaña al menor.

Segunda actualización: el paso previo a votar

La siguiente renovación llega varios años después, pero es igual de importante. A partir de los 14 años, el DNI debe actualizarse nuevamente. Este trámite puede realizarse hasta los 17.

Acá aparece un detalle clave: con esta actualización, el ciudadano queda incorporado automáticamente al padrón electoral. Es decir, queda habilitado para votar desde los 16 años, tal como establece la normativa vigente en Argentina.

A diferencia de la primera etapa, en este caso el adolescente no necesita ir acompañado por un mayor de edad. Puede hacer el trámite por su cuenta, siempre que lleve su DNI anterior y la partida de nacimiento.

El proceso es prácticamente igual: nueva foto, huellas y firma actualizada.

Cuánto cuesta renovar el DNI en 2026

Uno de los cambios recientes tiene que ver con el valor del trámite. Desde marzo de 2026, la renovación del DNI cuesta $10.000. Antes, el monto era de $7.500.

El precio es el mismo tanto para la actualización de los 5 a 8 años como para la de los 14. Y se paga al momento de iniciar la gestión.

Una vez finalizado el trámite, el nuevo DNI se envía al domicilio declarado o puede retirarse en el lugar donde se realizó. Además, existe la posibilidad de acceder a la versión digital desde el celular, que tiene la misma validez legal que la tarjeta física.

Un documento clave para cada etapa

Aunque pueda parecer un trámite más dentro de la rutina, mantener el DNI actualizado es fundamental. No solo por una cuestión legal, sino porque es el documento que permite acceder a servicios, realizar gestiones y, llegado el momento, ejercer el derecho al voto.

En definitiva, son dos momentos puntuales, pero importantes. Y, como suele pasar, anticiparse evita problemas. Porque cuando el trámite se hace a tiempo, todo fluye. Cuando no, aparecen las complicaciones.