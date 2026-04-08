Para qué trae un chip el nuevo DNI en Argentina y qué funciones suma

Durante años, el DNI fue apenas una credencial indispensable para casi todo: votar, viajar, hacer trámites, abrir cuentas, validar identidad. Ahora, en Argentina , ese documento empieza a dar un paso más.

La nueva versión electrónica, fabricada en policarbonato, incorpora un chip que no está puesto como un detalle técnico ni como una novedad decorativa: cumple funciones concretas vinculadas con la seguridad, la identificación digital y la posibilidad de operar en entornos cada vez más atravesados por la tecnología.

La función más importante del chip está ligada a la protección de la identidad. Ese componente almacena información personal y biométrica encriptada, entre ella la foto del titular y las huellas dactilares, con estándares de seguridad que apuntan a reducir al máximo la posibilidad de adulteraciones o falsificaciones. Dicho de otra manera: no solo importa lo que se ve impreso en la tarjeta, sino también lo que queda resguardado dentro del documento y que puede ser validado electrónicamente.

Ese punto no es menor. En un contexto en el que los sistemas de identificación exigen cada vez más controles y verificación cruzada, el chip funciona como una segunda capa de resguardo. Ya no se trata solo de mirar un número, una foto o una fecha de vencimiento. La lógica del nuevo DNI es sumar una dimensión digital que fortalezca la autenticidad del documento y lo acerque a parámetros internacionales de seguridad.

Pero el chip no sirve únicamente para blindar el DNI frente a copias o manipulaciones. También fue pensado para facilitar la validación de identidad en entornos digitales. Gracias a la tecnología NFC, de comunicación sin contacto, el documento puede interactuar con dispositivos compatibles, como celulares o lectores específicos, y permitir verificaciones electrónicas seguras. Eso abre posibilidades concretas para usar el DNI en trámites online, validaciones remotas y servicios que exigen confirmar que una persona es, efectivamente, quien dice ser.

Además, el nuevo esquema apunta a que el titular pueda firmar documentos electrónicos con plena validez jurídica. Ahí aparece otro cambio relevante: el DNI deja de ser solo un elemento de acreditación presencial y empieza a integrarse más de lleno al ecosistema de trámites digitales. En un escenario donde buena parte de la relación con organismos públicos y privados ya pasa por pantallas, esa capacidad gana peso y proyecta un uso mucho más amplio del documento.

Viajes, controles y mayor vida útil

El chip también mejora la lectura del DNI en controles migratorios. Al estar adaptado a estándares internacionales, permite que el documento pueda ser interpretado con mayor facilidad por sistemas de frontera y validación automatizada, algo que ayuda a agilizar procesos y refuerza su utilidad como documento de viaje en los casos permitidos.

No es un detalle accesorio: forma parte de una tendencia global que empuja a los documentos de identidad hacia formatos más seguros, más resistentes y más compatibles con sistemas digitales.

A eso se suma el material con el que está hecho. El policarbonato le aporta más durabilidad y resistencia al uso cotidiano, mientras que el chip está integrado a la estructura del DNI, no agregado como una pieza frágil o separada. El resultado es un documento más sólido, más difícil de alterar y mejor preparado para una etapa en la que la identidad ya no se acredita solo mostrando una tarjeta, sino también interactuando con sistemas electrónicos. En ese cruce entre lo físico y lo digital, el nuevo DNI argentino busca convertirse en una herramienta más segura, más moderna y bastante más útil que antes.