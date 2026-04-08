Desempleo Anses: cuándo cobrás en abril según tu DNI
Anses confirmó el calendario de pago del desempleo en abril 2026. Consultá cuándo cobrás según tu DNI, montos y requisitos para acceder.
La Anses confirmó el calendario de pagos de abril de la Prestación por Desempleo y ya hay fechas definidas para los últimos días del mes. El beneficio está dirigido a trabajadores despedidos sin causa y el cronograma se organiza según la terminación del DNI.
Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en abril 2026
El pago de la Anses se realizará en la última semana de abril, de acuerdo con el número final del documento:
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de abril
Quiénes pueden acceder a la prestación por desempleo
La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa, por finalización de contrato o por situaciones ajenas a su voluntad, como quiebra del empleador.
También incluye a personas que no pueden continuar trabajando por enfermedad o accidente.
Requisitos para acceder
Para cobrar la prestación, es necesario haber realizado aportes antes de quedar desempleado y cumplir con ciertas condiciones:
- Trabajadores permanentes: al menos 6 meses con aportes en los 3 años años anteriores al despido
- Eventuales o de temporada: más de 90 días trabajados en el último año anterior al despido
- Construcción: al menos 8 meses de aportes en los 2 años anteriores al despido
Cómo tramitar la Prestación por Desempleo
El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores al despido. Se puede gestionar a través de “Mi Anses” o en una oficina con turno previo.
Entre la documentación necesaria se incluye:
- DNI
- Telegrama de despido o documentación que acredite la desvinculación
- Otros comprobantes según el motivo del cese laboral
Cuánto se cobra en abril 2026
El monto se calcula según los ingresos previos y los aportes realizados. En abril, los valores establecidos son:
- Monto mínimo: $176.200 (50% del SMVM)
- Monto máximo: $352.400 (100% del SMVM)
Además, ya está confirmado un aumento para mayo:
- Mínimo: $178.900
- Máximo: $357.800
Este beneficio busca acompañar económicamente a quienes perdieron su empleo mientras buscan una nueva oportunidad laboral.