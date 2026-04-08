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Desempleo Anses: cuándo cobrás en abril según tu DNI

Anses confirmó el calendario de pago del desempleo en abril 2026. Consultá cuándo cobrás según tu DNI, montos y requisitos para acceder.

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Cuándo se cobra la Prestación por desempleo en abril y quienes acceden. Foto: Anses

Cuándo se cobra la Prestación por desempleo en abril y quienes acceden. Foto: Anses

La Anses confirmó el calendario de pagos de abril de la Prestación por Desempleo y ya hay fechas definidas para los últimos días del mes. El beneficio está dirigido a trabajadores despedidos sin causa y el cronograma se organiza según la terminación del DNI.

Desde el próximo 23 de ferbrero comienza el pago de ANSES a la Prestación por Desempleo Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ
Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo de Anses en abril. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo de Anses en abril. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en abril 2026

El pago de la Anses se realizará en la última semana de abril, de acuerdo con el número final del documento:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de abril
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de abril
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de abril

Quiénes pueden acceder a la prestación por desempleo

La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa, por finalización de contrato o por situaciones ajenas a su voluntad, como quiebra del empleador.

También incluye a personas que no pueden continuar trabajando por enfermedad o accidente.

Requisitos para acceder

Para cobrar la prestación, es necesario haber realizado aportes antes de quedar desempleado y cumplir con ciertas condiciones:

  • Trabajadores permanentes: al menos 6 meses con aportes en los 3 años años anteriores al despido
  • Eventuales o de temporada: más de 90 días trabajados en el último año anterior al despido
  • Construcción: al menos 8 meses de aportes en los 2 años anteriores al despido

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores al despido. Se puede gestionar a través de “Mi Anses” o en una oficina con turno previo.

Entre la documentación necesaria se incluye:

  • DNI
  • Telegrama de despido o documentación que acredite la desvinculación
  • Otros comprobantes según el motivo del cese laboral

Cuánto se cobra en abril 2026

El monto se calcula según los ingresos previos y los aportes realizados. En abril, los valores establecidos son:

  • Monto mínimo: $176.200 (50% del SMVM)
  • Monto máximo: $352.400 (100% del SMVM)

Además, ya está confirmado un aumento para mayo:

  • Mínimo: $178.900
  • Máximo: $357.800

Este beneficio busca acompañar económicamente a quienes perdieron su empleo mientras buscan una nueva oportunidad laboral.

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