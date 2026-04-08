Desempleo Anses: cuándo cobrás en abril según tu DNI

La Anses confirmó el calendario de pagos de abril de la Prestación por Desempleo y ya hay fechas definidas para los últimos días del mes. El beneficio está dirigido a trabajadores despedidos sin causa y el cronograma se organiza según la terminación del DNI .

El pago de la Anses se realizará en la última semana de abril, de acuerdo con el número final del documento:

Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo de Anses en abril. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Desde el próximo 23 de ferbrero comienza el pago de ANSES a la Prestación por Desempleo Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa, por finalización de contrato o por situaciones ajenas a su voluntad, como quiebra del empleador.

También incluye a personas que no pueden continuar trabajando por enfermedad o accidente.

Para cobrar la prestación, es necesario haber realizado aportes antes de quedar desempleado y cumplir con ciertas condiciones:

Trabajadores permanentes: al menos 6 meses con aportes en los 3 años años anteriores al despido

Eventuales o de temporada: más de 90 días trabajados en el último año anterior al despido

Construcción: al menos 8 meses de aportes en los 2 años anteriores al despido

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores al despido. Se puede gestionar a través de “Mi Anses” o en una oficina con turno previo.

Entre la documentación necesaria se incluye:

DNI

Telegrama de despido o documentación que acredite la desvinculación

Otros comprobantes según el motivo del cese laboral

Cuánto se cobra en abril 2026

El monto se calcula según los ingresos previos y los aportes realizados. En abril, los valores establecidos son:

Monto mínimo: $176.200 (50% del SMVM)

Monto máximo: $352.400 (100% del SMVM)

Además, ya está confirmado un aumento para mayo:

Mínimo: $178.900

Máximo: $357.800

Este beneficio busca acompañar económicamente a quienes perdieron su empleo mientras buscan una nueva oportunidad laboral.