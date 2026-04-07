Continúan los días agradables en Mendoza: hasta cuándo

Se anticipa un miércoles con cielo despejado y sin alertas a la vista en Mendoza. Cerca del fin de semana comienza a desmejorar.

De momento, no hay alertas del SMN.

El otoño en Mendoza se vive en su máximo esplendor, con temperaturas agradables, cielo despejado y sin alertas a la vista. En este contexto, se anticipa para este miércoles 8 de abril una jornada de estas características.

Así estará el tiempo en Mendoza este miércoles Viento: brisas leves del este desde las 14 hasta las 22 en toda la provincia.

brisas leves del este desde las 14 hasta las 22 en toda la provincia. Nubosidad: cielo seminublado durante la mañana en la zona Sur, con mejoramiento temporario hacia el mediodía. Desde las 15 se prevé aumento de nubosidad afectando las zonas Sur y Este.

cielo seminublado durante la mañana en la zona Sur, con mejoramiento temporario hacia el mediodía. Desde las 15 se prevé aumento de nubosidad afectando las zonas Sur y Este. Alta Montaña: amanece despejado. Desde el mediodía se prevé aumento de nubosidad en sectores Sur y Centro, sin precipitaciones. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, para este miércoles se anticipa una jornada con poca nubosidad, una mínima de 12ºC y una máxima de 25ºC. El jueves se mantendrán las condiciones e incluso puede aumentar la temperatura.

En tanto que el viernes por la noche comienza a desmejorar y se anuncian tormentas en el llano y precipitaciones en cordillera.