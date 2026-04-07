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Continúan los días agradables en Mendoza: hasta cuándo

Se anticipa un miércoles con cielo despejado y sin alertas a la vista en Mendoza. Cerca del fin de semana comienza a desmejorar.

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De momento, no hay alertas del SMN.

De momento, no hay alertas del SMN.

Julieta Caballero

El otoño en Mendoza se vive en su máximo esplendor, con temperaturas agradables, cielo despejado y sin alertas a la vista. En este contexto, se anticipa para este miércoles 8 de abril una jornada de estas características.

Así estará el tiempo en Mendoza este miércoles

  • Viento: brisas leves del este desde las 14 hasta las 22 en toda la provincia.
  • Nubosidad: cielo seminublado durante la mañana en la zona Sur, con mejoramiento temporario hacia el mediodía. Desde las 15 se prevé aumento de nubosidad afectando las zonas Sur y Este.
  • Alta Montaña: amanece despejado. Desde el mediodía se prevé aumento de nubosidad en sectores Sur y Centro, sin precipitaciones.

Pronóstico para los próximos días

Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, para este miércoles se anticipa una jornada con poca nubosidad, una mínima de 12ºC y una máxima de 25ºC. El jueves se mantendrán las condiciones e incluso puede aumentar la temperatura.

En tanto que el viernes por la noche comienza a desmejorar y se anuncian tormentas en el llano y precipitaciones en cordillera.

pronóstico miércoles
El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

De momento, no hay alertas del SMN.

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