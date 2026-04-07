Edemsa anunció cortes de luz en nueve departamentos de Mendoza: qué zonas se verán afectadas

Según la empresa de electricidad, son varias las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz este miércoles.

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 8 de abril. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son nueve los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Cortes de luz programados para este miércoles 8/4

Guaymallén

  • En calle Mauricio Grenón, entre Ezequiel Tabanera y Proyectada G131. En calle Miralles, entre Grenón y Ferrari. En calle San Miguel, hacia el sur de Grenón, y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.00 a 15.00 h.

Las Heras

  • En calle San Cayetano y adyacencias; El Challao. De 9.30 a 13.30 h.
  • En la intersección de Ruta Nacional N°7 con Ruta Provincial N°52. En loteo Álvarez, en el Hotel Uspallata, en finca Zacarías y adyacencias; Uspallata. De 9.45 a 13.45 h.

Luján

  • En la Ruta Provincial N°16, entre Rutas Provincial N°15 y Nacional N°40. Entre calles Proyectada J565, De la Estación, La Cordillera, Ruta Provincial N°15, barrio El Porvenir y zonas aledañas; Ugarteche. De 10.30 a 14.30 h.

Maipú

  • En la intersección de calle Perito Moreno con Santa Clara y zonas Aledañas; Santa Blanca. De 9.00 a 11.00 h.
  • En calle Perito Moreno, entre Santa Rita y Santa Clara, y adyacencias; Santa Blanca. De 11.15 a 14.00 h.
  • En calle Pueyrredón, hacia el sur de Perito Moreno, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

  • En la intersección de calle San Juan con Santa Lucía y zonas aledañas. En calle San Carlos. En calle Santa Lucía, hacia el este de San Juan; Colonia San Francisco. De 8.30 a 12.30 h.

Tupungato

  • En calle La Vencedora (o La Estancia), entre Ruta Provincial N°89 y Escuela Juan González Ozo; Gualtallary. De 9.30 a 11.30 h.

Tunuyán

  • En calle Clodomiro Silva, entre José Lencinas y Escuela Malvinas Argentinas. En finca Las Pircas; Los Chacayes. De 9.45 a 13.45 h.
  • Entre calles Neme, Bascuñán, Rutas Tabanera y Provincial N°92. En calle Quintana; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

  • En calles Furlotti y Furlotti II, entre Costa Canal Uco e Independencia; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • Entre calles Fray Inalicán, 9 de Julio, Florida y Guiraldes. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Zavattieri, entre Santa Teresa y Chalet Sin Techo; Los Claveles. De 15.15 a 19.15 h.

