Inteligencia Artificial en secundarias: cómo es la formación que recibirán los alumnos de los últimos años

El Gobierno de Mendoza impulsó una iniciativa que busca que alumnos de los últimos años de secundaria se formen como operadores en Inteligencia Artificial . La medida forma parte del programa Mendoza Aumentada y ya se implementó en 100 escuelas públicas de toda la provincia.

Desde el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la Dirección General de Escuelas explicaron que el programa contará con 20 sedes distribuidas en los distintos departamentos de Mendoza. Esto, sostienen, permitirá el acceso a aquellos estudiantes que no concurren a los establecimientos que inicialmente fueron escogidos para formar parte de Mendoza Aumentada.

Sobre la iniciativa, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, aseguró que el desafío es que "los estudiantes no sean solo usuarios de estas tecnologías, sino que aprendan a utilizarlas de forma creativa, crítica y responsable". En ese sentido, el proyecto apunta a que los alumnos puedan resolver problemas reales mediante la utilización de las herramientas vinculadas a la inteligencia artificial.

De este modo, la formación abordará temas de vital importancia en la materia, entre los que se encuentran:

Cabe destacar que los estudiantes podrán acceder a los contenidos a través de una plataforma digital que contará con inteligencia artificial integrada, lo que les permitirá realizar sus prácticas, acompañados por asistentes. Además, el entorno digital tendrá herramientas de seguimiento y analítica educativa para monitorear el progreso de los alumnos.

La iniciativa apunta a que los alumnos puedan resolver problemas reales mediante el uso de la Inteligencia Artificial.

Una certificación con salida laboral

Una de los puntos destacados del programa es que cuando los alumnos concluyan el cursado tendrán dos certificaciones que serán de utilidad con el mundo productivo. Esto va en sintonía con la política que busca fortalecer la articulación entre la formación académica con el mercado laboral.

Así, los estudiantes obtendrán una certificación por haber completado la instancia formativa, y otra del Ministerio de Producción de Mendoza, que acredita competencias vinculadas a la "economía del conocimiento" digital.

Docentes capacitados

Antes de que comience el cursado, docentes de las instituciones que forman parte del programa recibieron capacitación para que puedan cumplir con su rol . Además, se implementó un sistema de acompañamiento pedagógico y soporte técnico para dichos establecimientos.