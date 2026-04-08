Empleadas domésticas: quiénes cobran un 30% extra en abril y por qué
El plus por zona desfavorable aumenta 30% el salario de empleadas domésticas en abril 2026. Quiénes lo cobran, en qué provincias y cómo se aplica.
En abril de 2026, las empleadas domésticas cuentan con un adicional salarial clave que puede marcar una diferencia importante en el ingreso: el plus por zona desfavorable. Se trata de un recargo del 30% sobre el salario básico que se aplica de forma obligatoria en determinadas regiones del país.
Empleadas domésticas: qué es el plus por zona desfavorable
El adicional por zona desfavorable es un incremento del 30% sobre los salarios mínimos del sector. Está contemplado dentro del esquema oficial y no depende de acuerdos entre empleador y trabajadora, sino del lugar donde se realiza el trabajo.
Además, este plus forma parte de la remuneración habitual, por lo que se incluye en el cálculo del aguinaldo, vacaciones y aportes.
Dónde se cobra el 30% extra
El beneficio se aplica únicamente en determinadas zonas del país definidas por la normativa. Un punto clave es que se toma en cuenta el lugar de trabajo efectivo.
Las regiones alcanzadas son:
- La Pampa
- Río Negro
- Neuquén
- Chubut
- Santa Cruz
- Tierra del Fuego
- Partido de Patagones (Buenos Aires)
Aumento salarial vigente en 2026
El sector recibió una actualización acumulativa del 3%, aplicada en dos tramos del 1,5% en febrero y marzo. Este ajuste ya está incorporado en las escalas oficiales que rigen como referencia obligatoria.
A estos valores se les pueden sumar adicionales como antigüedad o el propio plus por zona desfavorable.
Escalas de empleadas domésticas en abril 2026
Tras la última actualización, los salarios mínimos quedaron de la siguiente manera:
Supervisor/a
- Con retiro: $4.013,30 por hora / $500.649,26 mensual
- Sin retiro: $4.382,63 por hora / $556.024,77 mensual
Tareas específicas
- Con retiro: $3.807,86 por hora / $466.154,67 mensual
- Sin retiro: $4.161,54 por hora / $517.277,03 mensual
Caseros
- Sin retiro: $3.599,87 por hora / $455.160,14 mensual
Cuidado de personas
- Con retiro: $3.599,87 por hora / $455.160,14 mensual
- Sin retiro: $4.012,14 por hora / $505.578,35 mensual
Tareas generales
- Con retiro: $3.348,33 por hora / $410.773,52 mensual
- Sin retiro: $3.599,87 por hora / $455.160,14 mensual
Bono para empleadas domésticas
El esquema también contempla una suma no remunerativa según la carga horaria semanal:
- $8.000 para menos de 12 horas
- $11.500 entre 12 y menos de 16 horas
- $20.000 para 16 horas o más
Este adicional se suma al salario mensual y varía según la cantidad de horas trabajadas.