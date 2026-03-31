Empleadas domésticas: cuánto cobran en abril 2026 con bono y nuevas escalas
En abril se mantienen las escalas actualizadas y se suma un bono según las horas trabajadas. Cómo quedan los sueldos de las empleadas domésticas.
En abril de 2026, las empleadas domésticas no reciben un nuevo aumento salarial, pero sí perciben los valores actualizados tras las subas acordadas en el primer trimestre. Además, continúa el pago de un bono no remunerativo que varía según la carga horaria.
Las escalas actuales reflejan el incremento acumulado del 3% aplicado entre febrero y marzo, que se mantiene vigente durante abril para todas las categorías del régimen de casas particulares.
Sueldo por hora de empleadas domésticas en abril 2026
Los valores mínimos son:
Tareas generales
- Con retiro: $3.348,37
- Sin retiro: $3.599,86
Cuidado de personas
- Con retiro: $3.599,86
- Sin retiro: $4.012,14
Tareas específicas
- Con retiro: $3.807,87
- Sin retiro: $4.161,54
Supervisión
- Con retiro: $4.013,30
- Sin retiro: $4.382,63
Caseros
- $3.599,86 por hora
Estos montos funcionan como piso legal y pueden ser superiores según el acuerdo entre empleador y trabajador.
Cuánto se paga por jornada de 4 horas
Para jornadas reducidas, los valores diarios aproximados son:
- Tareas generales: entre $13.393,48 y $14.399,44
- Cuidado de personas: entre $14.399,44 y $16.048,56
- Tareas específicas: entre $15.231,48 y $16.646,16
- Supervisión: entre $16.053,20 y $17.530,52
- Caseros: $14.399,44
Bono para empleadas domésticas: cuánto se cobra en abril
Se mantiene el adicional no remunerativo definido en el acuerdo:
- $8.000: hasta 12 horas semanales
- $11.500: entre 12 y 16 horas
- $20.000: más de 16 horas
Este bono se paga junto con el salario, pero no impacta en aguinaldo, vacaciones ni aportes.
Adicionales que se suman al sueldo
El régimen también contempla otros extras obligatorios:
- Antigüedad: 1% adicional por cada año trabajado
- Zona desfavorable: 30% extra en regiones como la Patagonia
En abril, entonces, las empleadas domésticas cobran con las escalas actualizadas del primer trimestre y el bono vigente, sin nuevos aumentos en el mes.