Nuevo DNI con chip: quiénes están obligados a renovarlo y cuánto sale el trámite

El Documento Nacional de Identidad tiene una nueva versión con materiales renovados y mayores medidas de seguridad. Sin embargo, su lanzamiento generó dudas entre los ciudadanos: ¿es obligatorio renovarlo? ¿El DNI vigente sigue siendo válido? A continuación, todo lo que hay que saber sobre el nuevo formato.

Quiénes tienen que renovar el DNI en 2026 La renovación del DNI es obligatoria para quienes este año vence su documento. Dentro de este grupo se encuentran las personas que tramitaron su DNI en 2011, ya que el documento tiene una vigencia de 15 años y este año cumple su plazo. También deben renovarlo los menores de edad que tienen entre 5 y 8 años, quienes deben actualizar el documento de forma obligatoria en esa franja etaria y los adolescentes que cumplen 14 años en 2026, instancia en la que corresponde otra actualización obligatoria.

Las demás personas deberán esperar al vencimiento de su DNI o renovarlo únicamente cuando lo necesiten. En ese momento podrán acceder al nuevo documento. La fecha de caducidad se encuentra impresa en el frente del DNI, donde es posible verificar con facilidad cuándo corresponde realizar el trámite.

Cuánto cuesta el nuevo DNI El trámite del DNI tiene distintos valores según la urgencia con la que se necesite el documento. El costo base es de $10.000 para el trámite común. Quienes necesiten el documento con mayor rapidez pueden optar por el DNI exprés por $26.000, recibirlo en 24 horas por $41.000 o retirarlo en el momento por $57.000.