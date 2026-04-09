Nuevo DNI 2026: punto por punto, todos los pasos para poder renovarlo
El nuevo DNI electrónico ya está vigente, pero la renovación no alcanza a todos: solo deben hacerlo quienes encuadren en situaciones específicas.
No todos los argentinos tienen que salir corriendo a renovar el documento. Aunque el Gobierno oficializó desde febrero el nuevo DNI electrónico 2026, la actualización no es general ni automática para toda la población. El nuevo modelo incorpora mayores medidas de seguridad, un chip sin contacto y cambios visuales orientados a dificultar falsificaciones y facilitar controles.
Sin embargo, el recambio quedó limitado a casos puntuales definidos por el Renaper, como vencimiento, pérdida, robo o modificación de datos personales, entre ellos el cambio de domicilio.
Qué cambia con el nuevo DNI 2026
La nueva versión del documento busca reforzar la identificación de las personas en trámites, controles y gestiones cotidianas. El eje está puesto en la seguridad. El formato suma tecnología electrónica y nuevos elementos de validación que apuntan a reducir fraudes y modernizar el sistema. Aun así, la entrada en vigencia del nuevo DNI no implica que todos deban renovarlo de inmediato. La obligación recae solo sobre quienes necesiten tramitar un nuevo ejemplar por alguna de las situaciones previstas oficialmente.
El procedimiento comienza con la solicitud de un turno online. Ese paso puede hacerse desde la app Mi Argentina o a través del sistema de turnos del Renaper. Una vez elegida la oficina, ya sea un Registro Civil o un Centro de Documentación cercano al domicilio, el siguiente paso es reunir la documentación correspondiente según el motivo del trámite. En la mayoría de los casos, para mayores de 14 años alcanza con presentar el DNI actual. Si la persona lo perdió, deberá concurrir con la denuncia policial o con el certificado de pérdida.
En otros casos, los requisitos varían. Para la actualización de los 14 años, por ejemplo, se exige la partida de nacimiento original y el DNI de los padres. Si el trámite se realiza por cambio de domicilio, no hace falta sumar papeles extra, ya que la modificación se registra en el momento. El día del turno, la persona debe presentarse con la constancia correspondiente. Allí se completará la toma digital de huellas, firma y fotografía, como parte del proceso habitual de emisión del nuevo ejemplar.
Cuánto tarda y cómo se recibe el nuevo ejemplar
Después de la atención presencial, el solicitante recibe una constancia de trámite que conviene guardar, ya que sirve para seguir el estado de la gestión online. En los trámites regulares, el nuevo DNI llega por correo al domicilio declarado en un plazo aproximado de 15 días. En cambio, si se opta por una modalidad más rápida, como la entrega en 24 horas o al instante, el retiro se realiza en una oficina habilitada.
El texto base menciona además que existe una tasa para la emisión regular y valores más altos para las opciones exprés, aunque no precisa los montos. Más allá de eso, el mecanismo general se mantiene: sacar turno, presentarse en la oficina indicada, completar la validación biométrica, abonar el trámite y esperar la entrega del documento. Con el nuevo DNI 2026 ya en circulación, el foco oficial está puesto en renovar la identificación sin alterar el procedimiento para quienes no necesitan hacer ninguna gestión urgente.
Paso a paso para renovar el DNI en 2026
- Sacar turno online
Ingresar a la app Mi Argentina o al sistema de turnos del Renaper.
Elegir la oficina del Registro Civil o Centro de Documentación más cercana.
- Reunir la documentación
- Mayores de 14 años: DNI actual.
- Si hubo pérdida o robo: denuncia policial o certificado de pérdida.
- Actualización de 14 años: partida de nacimiento original y DNI de los padres.
- Cambio de domicilio: no requiere documentación adicional.
- Asistir al turno
Presentarse con la constancia del turno asignado.
En la oficina se toman huellas, firma y foto de manera digital.
- Abonar el trámite
El pago se realiza en el lugar.
Hay una opción regular y otras exprés, como DNI en 24 horas o al instante.
- Guardar la constancia
Al finalizar, entregan un comprobante para seguir el estado del trámite.
- Esperar la entrega del DNI
El ejemplar regular llega al domicilio por correo en aproximadamente 15 días.
Si se elige una modalidad rápida, se retira en la oficina autorizada.