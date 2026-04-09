Nuevo DNI 2026: punto por punto, todos los pasos para poder renovarlo

El nuevo DNI electrónico ya está vigente, pero la renovación no alcanza a todos: solo deben hacerlo quienes encuadren en situaciones específicas.

El DNI nuevo tiene un chip incorporado que posee toda la información personal de cada uno.

No todos los argentinos tienen que salir corriendo a renovar el documento. Aunque el Gobierno oficializó desde febrero el nuevo DNI electrónico 2026, la actualización no es general ni automática para toda la población. El nuevo modelo incorpora mayores medidas de seguridad, un chip sin contacto y cambios visuales orientados a dificultar falsificaciones y facilitar controles.

Sin embargo, el recambio quedó limitado a casos puntuales definidos por el Renaper, como vencimiento, pérdida, robo o modificación de datos personales, entre ellos el cambio de domicilio.

Qué cambia con el nuevo DNI 2026 La nueva versión del documento busca reforzar la identificación de las personas en trámites, controles y gestiones cotidianas. El eje está puesto en la seguridad. El formato suma tecnología electrónica y nuevos elementos de validación que apuntan a reducir fraudes y modernizar el sistema. Aun así, la entrada en vigencia del nuevo DNI no implica que todos deban renovarlo de inmediato. La obligación recae solo sobre quienes necesiten tramitar un nuevo ejemplar por alguna de las situaciones previstas oficialmente.

El procedimiento comienza con la solicitud de un turno online. Ese paso puede hacerse desde la app Mi Argentina o a través del sistema de turnos del Renaper. Una vez elegida la oficina, ya sea un Registro Civil o un Centro de Documentación cercano al domicilio, el siguiente paso es reunir la documentación correspondiente según el motivo del trámite. En la mayoría de los casos, para mayores de 14 años alcanza con presentar el DNI actual. Si la persona lo perdió, deberá concurrir con la denuncia policial o con el certificado de pérdida.

DNI nuevo Renaper En otros casos, los requisitos varían. Para la actualización de los 14 años, por ejemplo, se exige la partida de nacimiento original y el DNI de los padres. Si el trámite se realiza por cambio de domicilio, no hace falta sumar papeles extra, ya que la modificación se registra en el momento. El día del turno, la persona debe presentarse con la constancia correspondiente. Allí se completará la toma digital de huellas, firma y fotografía, como parte del proceso habitual de emisión del nuevo ejemplar.