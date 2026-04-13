Nuevo DNI: quiénes deben actualizarlo en 2026 y cómo hacerlo

Con la implementación del nuevo Documento Nacional de Identidad ( DNI ) electrónico en Argentina , el Gobierno avanzó en la modernización del sistema de identificación, incorporando mayores medidas de seguridad y tecnología digital. Sin embargo, no todos los ciudadanos están obligados a renovarlo de inmediato.

El nuevo formato comenzó a regir desde febrero de 2026 y convivirá con las versiones anteriores hasta su vencimiento, por lo que la actualización será progresiva.

La renovación del DNI no es obligatoria para toda la población, sino únicamente para quienes se encuentren en determinadas situaciones:

En cambio, quienes tengan el DNI vigente y en buen estado pueden seguir utilizándolo sin necesidad de hacer el trámite de inmediato.

El rediseño del documento incorpora estándares internacionales y nuevas tecnologías. Entre los principales cambios se destacan:

Tarjeta de policarbonato más resistente.

Chip electrónico sin contacto para validar identidad.

Sistemas de seguridad avanzados que dificultan falsificaciones.

Estas mejoras buscan agilizar trámites y reforzar la seguridad tanto a nivel nacional como en controles internacionales.

Cómo hacer el trámite paso a paso

Quienes deban actualizar su DNI pueden realizar el trámite de manera sencilla:

Solicitar un turno en el Registro Civil o en centros habilitados del RENAPER.

Presentarse con el DNI anterior (si se posee).

Acreditar identidad y, en caso de menores, asistir con padre, madre o tutor legal.

Completar la toma de datos biométricos (foto, huellas y firma).

Esperar la entrega del nuevo documento en el domicilio declarado.

El proceso es presencial, aunque la gestión del turno puede realizarse de forma online.

En este escenario, las autoridades recomiendan verificar la fecha de vencimiento del DNI y mantener los datos actualizados para garantizar el pleno acceso a trámites y servicios.