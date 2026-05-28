Qué hacer si perdés el nuevo DNI electrónico y por qué hay que actuar rápido

A muchos les pasó alguna vez: meter la mano en el bolsillo, revisar la billetera dos veces y sentir ese vacío incómodo cuando el DNI no aparece. Pero con la llegada del nuevo DNI electrónico , perder el documento ya no significa solamente tener que hacer un trámite. Ahora también implica proteger información digital vinculada a la identidad personal.

El nuevo ejemplar incorpora un chip electrónico que permite validar datos y utilizar certificados digitales para distintos trámites online. Por eso, cuando el documento se extravía o es robado, el ejemplar deja de tener validez legal apenas se inicia el pedido de reemplazo. La medida busca evitar usos indebidos o posibles maniobras de suplantación de identidad.

La prioridad es dejar asentada la pérdida. Para eso, puede hacerse una denuncia policial tradicional o utilizar sistemas de denuncias online habilitados en algunas provincias. Aunque muchas personas lo consideran un paso secundario, la constancia sirve como respaldo ante cualquier uso fraudulento posterior.

Después llega el trámite más importante: solicitar un nuevo ejemplar. El pedido puede iniciarse desde la app Mi Argentina, en la web oficial del Renaper o directamente en registros civiles y centros de documentación rápida. Dependiendo de la modalidad elegida, los tiempos de entrega pueden variar.

Una de las dudas más frecuentes aparece alrededor de la versión digital del documento . Cuando se genera el nuevo ejemplar, el DNI asociado en Mi Argentina también se actualiza automáticamente. Sin embargo, el proceso no suele ser inmediato: la habilitación definitiva llega una vez que el documento físico entra en etapa de emisión.

Hay otro detalle que muchas personas desconocen. Los certificados digitales guardados dentro del chip del DNI electrónico también quedan anulados y deben regenerarse con el nuevo documento. Eso significa que el ejemplar perdido deja de ser útil incluso si alguien lo encuentra más adelante.

DNI nuevo Renaper

Un cambio que obliga a prestar más atención

Con el avance de la digitalización, el DNI dejó de ser solamente una tarjeta para mostrar en trámites presenciales. Hoy concentra herramientas de validación electrónica y funciones vinculadas a la identidad digital de cada ciudadano.

Por eso, especialistas recomiendan no esperar varios días antes de iniciar el reemplazo. Cuanto más rápido se bloquee el ejemplar perdido y se gestione el duplicado, menores son los riesgos relacionados con fraudes o utilización indebida de datos personales.

En un contexto donde cada vez más gestiones pasan por plataformas digitales, el nuevo DNI electrónico simplifica muchos trámites cotidianos. Pero también obliga a incorporar hábitos de cuidado distintos a los de los documentos tradicionales. Y ante una pérdida, actuar rápido ya no es una recomendación: pasó a ser una necesidad.