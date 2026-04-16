Anses paga hoy: quiénes cobran este jueves 16 de abril según el DNI
La Anses continúa este jueves 16 de abril con el calendario de pago que incluye jubilaciones, AUH y otras prestaciones. Quiénes cobran hoy según su DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó quiénes cobran este jueves 16 de abril de 2026. El calendario de pagos incluye jubilaciones y pensiones mínimas, AUH, SUAF, Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad, además de pagos únicos y Pensiones No Contributivas.
Anses: quiénes cobran este jueves 16 de abril
De acuerdo con el cronograma oficial, los pagos se organizan según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Este jueves es el turno de distintos grupos que perciben haberes y asignaciones dentro del sistema.
Jubilaciones y pensiones mínimas
- Los titulares cuyos haberes no superen el mínimo cobran con DNI terminado en 4.
Asignación Universal por Hijo y SUAF
- Los beneficiarios de AUH y Asignación Familiar por Hijo cobran con DNI finalizado en 4.
Asignación por Embarazo
- Las titulares de este beneficio cobran con DNI terminado en 4.
Asignación por Prenatal y Maternidad
- Se paga a beneficiarias con DNI finalizados en 4 y 5.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- Cobran quienes tengan DNI terminados en 8 y 9.
Asignaciones con calendario extendido
Además de los pagos diarios, ANSES mantiene vigentes beneficios que cuentan con un plazo más amplio de cobro, sin depender de la terminación del documento en una fecha puntual.
Asignaciones de pago único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)
- Se pueden cobrar hasta el 12 de mayo, sin importar la terminación del DNI.
Asignaciones Familiares de PNC
- También se abonan hasta el 12 de mayo para todas las terminaciones de documento.
El cronograma de pagos de Anses continúa durante abril con fechas escalonadas según la finalización del DNI para garantizar el orden en los cobros.