El caso que reavivó el debate por la salud mental adolescente y las señales de alarma

Los datos son alarmantes. En 2025 se notificaron 787 intentos de suicidio en Mendoza , según la información disponible en el Boletín Epidemiológico de la provincia. Si bien se observan casos notificados en todos los rangos etarios - desde los 5 años hasta mayores de 65 - el grupo con mayor incidencia es el de 15 a 19 años: representa el 24,23% del total.

En tanto, el suicidio es la principal causa de muerte entre mujeres adolescentes de 10 a 19 años en Argentina, superando a los tumores y los accidentes, de acuerdo a un informe del Observatorio de Desarrollo Humano y de la Vulnerabilidad de la Universidad Austral.

Decir que la salud mental adolescente está en crisis no es novedad. Meses atrás, María Laura Piovano, directora del Hospital Notti, confesó a MDZ una preocupación por los intentos de suicidio y las autolesiones. "Se ha visto incrementada la demanda en el área de Salud Mental . La cantidad de consultas es similar a la que hay en otras especialidades", declaró.

El grupo etario de los 15 a los 19 años es el de mayor incidencia en los intentos de suicidio.

Maitena Garófalo , una adolescente de 14 años que era buscada desde el miércoles tras no concurrir a clases, fue encontrada sin vida en la tarde del jueves. La principal hipótesis apunta a un suicidio .

Según trascendió, la joven habría dejado nueve cartas dirigidas a familiares y amigos, además de correos electrónicos programados . En aquellos textos, Maitena habría expresado su decisión de alejarse, junto a mensajes personales que son analizados por los investigadores en busca de pistas sobre su estado emocional.

La desaparición de Maitena Garófalo se produjo el miércoles por la mañana, cuando salió de su casa con destino a la escuela. Como hacía habitualmente, iba acompañada por su hermana mayor, aunque en esta ocasión le indicó que ingresara sola porque ella debía saludar a una amiga. Sin embargo, nunca llegó a entrar al establecimiento.

Las cámaras de seguridad la registraron minutos más tarde, a las 8.20, caminando por la calle Bicentenario en dirección al Hospital Héroes de Malvinas de Merlo, a unas diez cuadras de la escuela. Ese registro fue uno de los últimos indicios concretos de su recorrido antes de que se perdiera su rastro.

Otro dato relevante es que Maitena Garófalo salió de su casa con $40.000 y una tarjeta SUBE con saldo, pero dejó su teléfono celular junto a las cartas. Este detalle refuerza, para los investigadores, la idea de una planificación previa, ya que la adolescente habría buscado evitar cualquier forma de localización.

Señales de alarma y cómo abordar la salud mental adolescente

Según una guía elaborada por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP), estas son algunas señales de alarma:

Comentarios relacionados con sentirse solo, sin esperanza, aislado, inútil o como una carga para los demás.

Hablar de suicidio o de querer morir, que a veces puede ser con tono de humor.

Despedirse o desprenderse de bienes personales.

Cambios bruscos en la conducta.

Apatía y desgano.

Muestras de irritabilidad y hostilidad fuera de lo común.

Muestras de comportamientos impulsivos.

Publicaciones sobre alteraciones en el sueño en la alimentación.

Abandono de las actividades cotidianas.

A la hora de pensar en estrategias de acompañamiento, especialistas sugieren dos ejes centrales. Por un lado, poder preguntar qué sucede y, al mismo tiempo, tolerar la "no respuesta". Dar tiempo al adolescente para que elabore lo que le ocurre es fundamental. No siempre habrá una contestación inmediata. Muchas veces los jóvenes necesitan tiempo para subjetivar lo que sienten y ponerlo en palabras. Los adultos deben ejercer la paciencia y sostener la disponibilidad para acompañar ese proceso.

Por otro lado, se plantea la importancia de revisar el lugar que ocupan los adultos en la vida del joven. No se pueden esperar respuestas profundas si existe una distancia significativa en el vínculo.

Salud mental adolescente, terapia, psicóloga, escucha activa El suicidio es la principal causa de muerte entre mujeres adolescentes de 10 a 19 años en Argentina. Shutterstock

Si bien no todos los adolescentes requieren atención profesional, en los casos en que sea necesario, se recomienda dialogar previamente con el joven y acordar la consulta para evitar que la asistencia se vivencie como una imposición.

Asistencia en salud mental infanto - juvenil en Mendoza

En Mendoza, existen diferentes dispositivos de asistencia de salud mental para adolescentes que ofrecen apoyo profesional, gratuito y confidencial para crisis, abordando padecimientos con equipos interdisciplinarios, talleres y contención, sin necesidad de cobertura médica: