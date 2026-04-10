Las cartas de despedida de Maitena Garófalo y un pedido inquietante: "Búsquenme en los campos"

La aparición sin vida de Maitena Garófalo , la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en Merlo y fue hallada sin vida en Las Heras, dejó una escena atravesada por el dolor y por una serie de interrogantes que ahora intenta despejar la Justicia. En el centro de la investigación quedaron las cartas que la joven escribió antes de desaparecer, documentos que hoy son clave para reconstruir sus últimas horas.

Según se pudo saber, Maitena Garófalo dejó nueve cartas dirigidas a familiares y amigos, además de correos electrónicos programados que comenzaron a enviarse tras su ausencia. En esos textos, la adolescente anticipaba su decisión de alejarse y dejaba mensajes personales que ahora son analizados por los investigadores en busca de pistas sobre su estado emocional .

Uno de los elementos que más llamó la atención fue una frase que se repite en varios de los escritos: su deseo de “estar en un lugar tranquilo”. En ese mismo sentido, la joven indicaba que la buscaran en “campos y lugares despejados”, una referencia que orientó parte del operativo de rastrillaje desplegado en las horas posteriores a la denuncia de su desaparición.

Las cartas , de acuerdo con fuentes cercanas al caso, combinaban despedidas, reflexiones personales y mensajes dirigidos a personas de su entorno íntimo. Para los investigadores, el contenido no solo tiene valor testimonial, sino que también resulta determinante para sostener la principal hipótesis que se maneja hasta el momento: el suicidio .

La desaparición de Maitena Garófalo se produjo el miércoles por la mañana, cuando salió de su casa con destino a la escuela. Como hacía habitualmente, iba acompañada por su hermana mayor, aunque en esta ocasión le indicó que ingresara sola porque ella debía saludar a una amiga. Sin embargo, nunca llegó a entrar al establecimiento.

Las cámaras de seguridad la registraron minutos más tarde, a las 8.20, caminando por la calle Bicentenario en dirección al Hospital Héroes de Malvinas de Merlo, a unas diez cuadras de la escuela. Ese registro fue uno de los últimos indicios concretos de su recorrido antes de que se perdiera su rastro.

Otro dato relevante es que Maitena Garófalo salió de su casa con $40.000 y una tarjeta SUBE con saldo, pero dejó su teléfono celular junto a las cartas. Este detalle refuerza, para los investigadores, la idea de una planificación previa, ya que la adolescente habría buscado evitar cualquier forma de localización.

Qué encontró la familia en su celular

En paralelo, la familia logró acceder al contenido del celular y detectó la existencia de chats y llamadas provenientes de números extranjeros que, según trascendió, la incitaban a escaparse. Este elemento abrió una nueva línea de análisis dentro de la causa, aunque aún no hay conclusiones firmes sobre su influencia en el desenlace.

Mientras tanto, los peritos continúan trabajando para determinar con precisión las circunstancias de la muerte. Si bien la hipótesis principal es la de un suicidio, las autoridades remarcan que aún restan pericias y estudios para confirmar de manera oficial lo ocurrido. En ese proceso, las cartas de Maitena Garófalo aparecen como una pieza central, tanto para entender su decisión como para intentar reconstruir el contexto que la rodeaba.