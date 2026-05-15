La familia, un factor clave para sostener la salud mental

En un contexto global donde la salud mental se ha convertido en una preocupación creciente, comienzan a aparecer datos que invitan a revisar ciertas ideas instaladas. No siempre los países con mayores recursos económicos o sistemas de salud más desarrollados son los que muestran mejores indicadores de bienestar emocional. Por el contrario, estudios internacionales recientes sugieren que uno de los factores más determinantes no es estructural ni tecnológico, sino profundamente humano: la calidad de los vínculos.

Un informe global difundido recientemente por medios de comunicación, basado en datos del Global Mind Project (Sapiens Labs), posiciona a la Argentina entre los países con mayor fortaleza en vínculos sociales y familiares, ubicándose en los primeros lugares a nivel mundial en este aspecto. El dato no es menor: aproximadamente 7 de cada 10 jóvenes argentinos refieren que recurren a su familia ante situaciones de malestar o dificultad, superando el promedio global. Este punto resulta central. El estudio no afirma que en Argentina haya menos sufrimiento psíquico, sino que existe una diferencia significativa en la forma en que ese malestar es sostenido. Allí donde hay una familia, hay amortiguación. Allí donde hay vínculo, hay posibilidad de regulación.

tipos-de-familia-social Aproximadamente 7 de cada 10 jóvenes argentinos refieren que recurren a su familia ante situaciones de malestar. Archivo.

Allí donde hay una familia, hay amortiguación De hecho, los datos internacionales muestran que las personas con vínculos cercanos y disponibles presentan mejores indicadores de bienestar emocional, mientras que la debilidad en las redes vinculares se asocia a mayor riesgo de aislamiento, ansiedad y crisis subjetivas. En otras palabras, la salud mental no depende exclusivamente de intervenciones clínicas, sino también —y en muchos casos fundamentalmente— de la trama relacional en la que una persona está inserta. En este marco, resulta necesario poner en valor disciplinas que históricamente han trabajado sobre este eje, aunque muchas veces con escasa visibilidad: la Orientación Familiar.

Lejos de centrarse en el diagnóstico individual, la Orientación Familiar aborda el malestar desde una perspectiva sistémica y vincular. Parte de una premisa clara: los síntomas no aparecen en el vacío, sino en contextos relacionales concretos. Por lo tanto, intervenir sobre los vínculos no es un complemento, sino una vía directa de prevención y cuidado. Fortalecer la comunicación, clarificar roles, reorganizar límites entre subsistemas, acompañar momentos del ciclo vital y promover formas más saludables de regulación emocional no son acciones accesorias. Son, justamente, las condiciones que sostienen esa red de contención que hoy la evidencia comienza a reconocer como factor protector.