Más escándalos en puerta: otro funcionario del Gobierno bajo la lupa de la Justicia

El secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía , Carlos Frugoni , quedó bajo la lupa tras detectarse propiedades en Estados Unidos que no habrían sido declaradas ante organismos de control argentinos. La información surge de registros oficiales del estado de Florida y de revelaciones periodísticas que amplían el alcance del caso, poniendo en jaque la transparencia en el Gobierno .

Según registros inmobiliarios de Florida, Frugoni estaría vinculado a al menos cinco inmuebles no informados en sus declaraciones . A ese número se suman otras unidades que elevarían el total a ocho propiedades bajo análisis.

Parte de esos activos habría sido adquirida a través de sociedades constituidas en Delaware, una jurisdicción conocida por su opacidad. Se trata de Genova LLC y Waki LLC, estructuras que habrían funcionado como vehículos para la compra y administración de departamentos valuados entre 140.000 y 310.000 dólares.

Frugoni, que responde al ministro de Economía. Luis Caputo, ya había estado bajo observación durante la gestión de Mauricio Macri, cuando encabezó la empresa estatal AUSA.

La documentación societaria que permitió reconstruir parte de este entramado fue difundida por La Nación y complementada con información aportada por A24, que identificó al funcionario como beneficiario final de las sociedades involucradas.

Inmuebles en Florida y omisiones declarativas

De acuerdo con lo publicado por La Nación y A24, cinco de las propiedades no declaradas se encuentran en el condado de Palm Beach, al sur de Florida. Entre ellas figuran departamentos en Lantana, West Palm Beach y South Palm Beach, con valuaciones fiscales que oscilan entre 187.000 y 216.000 dólares.

Uno de los casos presenta una particularidad: el domicilio postal asociado a una de las unidades remite a una dirección en la provincia de Buenos Aires vinculada al club Newman, institución con la que Frugoni tuvo relación laboral en el pasado.

Un inmueble a nombre propio

El dato más directo en términos documentales es la existencia de una propiedad registrada a nombre del propio funcionario. Se trata de un departamento en Delray Beach, adquirido en 2021 por 215.000 dólares, cuya valuación actual supera los 230.000 dólares y alcanza cifras mayores en el mercado inmobiliario.

Según los registros oficiales del condado, esa propiedad habría accedido a una exención fiscal reservada para residencias permanentes, un beneficio que plantea interrogantes dado que Frugoni reside y trabaja en la Argentina.

Un caso que se suma a otros antecedentes

El episodio se inscribe en una serie de cuestionamientos recientes a funcionarios del actual gobierno por presuntas omisiones patrimoniales. Entre ellos aparecen el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el titular de ARCA, Andrés Vázquez, quien enfrenta una investigación judicial por supuestos delitos vinculados a evasión y lavado de activos.

La causa que involucra a Vázquez está a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Guillermo Marijuán.

Obligaciones legales y posibles consecuencias

La legislación vigente en materia de ética pública obliga a los funcionarios a declarar la totalidad de sus bienes, tanto en el país como en el exterior, incluyendo participaciones societarias.

La omisión de activos puede configurar el delito de omisión maliciosa, que prevé penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, en un escenario que podría escalar en función del avance de las investigaciones.