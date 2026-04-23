Alejandra García se convirtió en la primera presidenta mujer del Colegio de la Abogacía Porteño

Alejandra García ganó las elecciones del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y pasará a la historia como la primera mujer en presidir la institución desde su fundación, hace más de cuarenta años. Abogada de la UBA con tres décadas de trayectoria, encabezó la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, impulsada por el presidente saliente Ricardo Gil Lavedra, y se quedó con el 47% de los votos.

Los comicios se desarrollaron el martes 21 y miércoles 22 de abril en la sede central del Colegio, en Corrientes 1441, y convocaron a 16.744 votantes sobre un padrón de 86.524 matriculados.

La cifra superó ampliamente los 13.660 votos del turno anterior en 2024. Cinco listas compitieron por la conducción: además de la ganadora, participaron Gente de Derecho, liderada por el expresidente Jorge Rizzo; Los que vemos el Colegio, con Eduardo Awad; Espacio Abierto de Abogacía, con Rubén Ramos; y Por Más Abogacía, con Eduardo Lema Castillo.

Los resultados finales mostraron una ventaja clara. Unidad en Defensa de la Abogacía obtuvo el 47,38% de los sufragios. Detrás quedó Gente de Derecho con el 24,90%, seguida por Espacio Abierto con el 10,99%, Por Más Abogacía con el 10,37% y Los que vemos el Colegio con el 5,42%.

Gil Lavedra celebró la participación: "En momentos en los que la participación se retacea, han venido masivamente a apoyar este rumbo de gestión". García, por su parte, leyó el resultado como un reconocimiento colectivo: "Refleja el trabajo sostenido durante estos cuatro años. Un colegio que se ordenó, se modernizó y estuvo presente cada vez que se intentó afectar nuestro ejercicio profesional". Y trazó el rumbo que viene: defender incumbencias, sostener honorarios y asumir la responsabilidad institucional frente a las condiciones reales del ejercicio de la profesión.

Habló Alejandra García tras ser elegida

Sobre el peso simbólico de ser la primera mujer en el cargo, García fue precisa: "No es un mérito individual. Es resultado de una forma de conducir que abrió espacios y nos trató como iguales. Y es parte de un camino que muchas mujeres fueron construyendo antes, y al que me honra dar continuidad".

El CPACF agrupa a más de 86.000 matriculados y es el segundo colegio de abogados más grande de América Latina, solo detrás del de San Pablo. Sus autoridades se renuevan cada dos años. Gil Lavedra, que llegó a la presidencia hace cuatro años y no podía reelegirse, seguirá presente: encabeza la nómina de integrantes que asumirán en la Asamblea de Delegados, que en esta elección presentó un total de 318 candidatos.