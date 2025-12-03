Luz verde al proyecto San Jorge en comisiones: el PJ anticipó su voto

El oficialismo dejó todo listo en el Senado para votar el martes que viene en el recinto cuatro grandes proyectos mineros, entre los que se encuentra la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de explotación del proyecto San Jorge (PSJ Cobre Mendocino) ubicado en Uspallata y que ha despertado nuevamente el rechazo de grupos antimineros.

En comisiones, todo el Frente Cambia Mendoza sacó despacho no solamente de la DIA de San Jorge; sino también el proyecto de Regalías Mineras, la creación de un Fondo de Compensación Ambiental y las DIA de 27 proyectos de exploración de Malargüe Distrito Minero Occidental II.

El aval se produjo durante el plenario conjunto de las comisiones de Ambiente, Legislación y Asuntos Constitucionales, Hidrocarburos y Recursos Hídricos, mientras que el análisis de los proyectos económicos estuvo también respaldado por Hacienda y Presupuesto.

Aunque las comisiones trabajaron de manera unificada, las DIAs estaban formalmente en estudio de todas ellas salvo Hacienda, y las propuestas sobre Regalías y el Fondo se analizaban en los mismos ámbitos, con excepción de Ambiente.

Al inicio del encuentro, la senadora Yamel Ases, presidenta de la Comisión de Ambiente, contextualizó la magnitud del trabajo técnico que dio origen a las Declaraciones de Impacto Ambiental. Explicó que el informe del proyecto PSJ Cobre Mendocino fue elaborado por GT Ingeniería y que la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo, actuó como organismo técnico dictaminador.

En este orden informó que el expediente incorpora 16 dictámenes sectoriales y un informe final único elaborado por la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), integrada por instituciones como INTA, CONICET, UNCuyo, UTN, municipios, el Departamento General de Irrigación, organismos provinciales especializados y organizaciones del Consejo Provincial del Ambiente.

Ases subrayó que el proceso demandó más de nueve meses de trabajo y la intervención de más de 100 profesionales. La audiencia pública realizada entre el 2 y el 11 de agosto reunió 750 oradores presenciales y virtuales y casi 7.000 presentaciones escritas, de las cuales más de 6.000 manifestaron apoyo al proyecto. Concluidos estos pasos, la CEIAM firmó el dictamen que derivó en la DIA aprobatoria remitida por el Poder Ejecutivo.

Senadores de Mendoza en Comisiones. Senadores de Mendoza en Comisiones. Prensa Legislatura

Sin embargo, como era de esperarse, el Partido Justicialista (PJ) no firmará el despacho, lo que evidencia un "voto negativo" no solamente en esta instancia, sino también en la votación en el recinto de la Cámara de Senadores, el próximo martes.

Se espera el voto en contra, de esta forma, de los senadores Adriana Cano (jefa de bloque), Helio Perviú, Alejandra Barro, Félix González, Gerardo Vaquer, Cristina Gómez, Mercedes Derrache, Pedro Serra y Mauricio Sat. Lo mismo ocurrirá con Duilio Pezzutti.

En tanto, se espera que en las próximas horas, la mayoría senadores de La Unión Mendocina (LUM), acompañen este proyecto, tanto como el resto.

PSJ Cobre Mendocino está encaminado a ser el primer proyecto de cobre a mediana escala en Mendoza y uno de los desarrollos más relevantes del país desde Bajo de la Alumbrera.

El tratamiento legislativo llegó tras un proceso de evaluación, que incluyó una audiencia pública, 16 dictámenes sectoriales, informes de la Autoridad Ambiental Minera y de la Fundación de la UNCuyo, y el análisis de la CEIAM y del Consejo Provincial del Ambiente.

La evaluación introduce además una metodología que distingue las etapas de construcción, operación y cierre del proyecto.

Proyectos mineros

Sobre la segunda etapa del Distrito Minero Occidental II, la senadora radical Ases señaló que el expediente incluyó 27 proyectos de exploración, con dictámenes sectoriales elaborados por organismos provinciales, municipales, académicos y nacionales. El análisis fue complementado por el área hidrológica isotópica de la Comisión Nacional de Energía Atómica y por la Dirección Provincial de Vialidad.

La audiencia pública contó con 3.836 participantes, lo que reforzó el alcance participativo del procedimiento. El dictamen técnico final concluyó que se cumplieron todas las etapas exigidas para los procesos de exploración.

Otro de los proyectos más relevantes es la creación del Fondo de Compensación Ambiental, herramienta que busca dotar a la provincia de capacidad de respuesta inmediata ante daños ambientales colectivos, emergencias o zonas degradadas. El financiamiento provendrá de multas y tributos ambientales, indemnizaciones judiciales, aportes de nuevas DIAs, donaciones, créditos y recuperos legales.

El Fondo permitirá recomponer sitios afectados por actividades industriales cuando no haya responsables identificados o solventes, ejecutar obras de restauración ecológica y atender contingencias. El proyecto también invita a los municipios y al Departamento General de Irrigación a sumar recursos propios. La reglamentación deberá dictarse dentro de los 180 días posteriores a la promulgación.

También se dio luz verde a la actualización del esquema provincial de Regalías Mineras, en línea con la Ley Nacional de Inversiones Mineras, que fija un techo del 3% del valor boca mina. La propuesta redefine el cálculo, control y destino de los recursos, con énfasis en trazabilidad, responsabilidad ambiental y transparencia en la cadena productiva.

El proyecto establece que el 88% de lo recaudado se volcará a Rentas Generales, con un 15% de ese monto orientado al Fondo de Desarrollo Socioambiental para fortalecer controles y monitoreos participativos, además de la Policía Ambiental Minera.

El 12% restante se distribuirá entre los municipios con actividad extractiva que adhieran al régimen, destinado exclusivamente a obras e infraestructura social, productiva y ambiental.

MDMO II: avanza la exploración con 27 nuevas iniciativas

La segunda etapa del Distrito Minero Occidental II de Malargüe también obtuvo despacho. Su DIA incorpora 27 proyectos de exploración definidos tras una audiencia pública y revisados por organismos provinciales, nacionales, académicos y municipales.

Las evaluaciones incluyen planes de manejo específicos para zonas de altura y prevén un seguimiento ambiental riguroso. El expediente detalla que el proceso de evaluación contó con talleres participativos, visitas técnicas al proyecto PSJ y la posibilidad de presentar observaciones incluso después de la audiencia pública, garantizando acceso abierto a toda la documentación, tanto en formato físico como digital.

Los proyectos contemplados son: Cuprum, El Destino, Mercedes (Huanquimeleo), Mercedes (Mariano), Mercedes (14 de Febrero), Mercedes (Mercedes North), Pampa, Tango, Chamamé, Alicia (Arroyo de la Piedra), Clotilde, Elisa, Excalibur, La Victoria, Sofi, Titán, Tordillo, Lucero, Malargüito, PAS, Qatar, Villagra, Belluno, Roma, Veneto, Angélica, Malargüe West y Sierra Azul.

Con estas nuevas DIAs, Malargüe alcanzaría 65 proyectos de exploración minera activos.