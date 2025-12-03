El proyecto minero San Jorge busca despacho en el Senado: cuándo se votará

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino , anteriormente denominado San Jorge , obtendrá este miércoles despacho favorable de las comisiones del Senado y estará en condiciones de ser votada la próxima semana por los senadores mendocinos. En paralelo también obtendrán dictamen para ser tratados en la misma sesión los proyectos de Ley de Regalías Mineras, del Fondo Compensador Ambiental y la segunda etapa de Malargüe Distrito Minero Occidental.

Las cuatro iniciativas aprobadas la semana pasada por la Cámara de Diputados consiguieron estado parlamentario este martes y este viernes serán analizadas por los senadores en una reunión conjunta de comisiones de la Cámara Alta.

A partir de las 10 se reunirá el plenario de las comisiones de Ambiente y Cambio Climático; Hidrocarburo, Minería y Energía; y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC). En el encuentro se discutirán los cuatro proyectos que vienen con media sanción de la Cámara Baja.

La intención del oficialismo es sacar un despacho favorable para las cuatro propuestas y que se voten en la próxima sesión del Senado el martes 9 de diciembre. Esa jornada los cuatro proyectos obtendrían sanción definitiva.

De la reunión solo participarán los senadores provinciales y no está previsto que participen las autoridades del Ministerio de Energía y Ambiente. Desde la bancada oficialista destacaron que las autoridades ya expusieron durante los plenarios de comisiones de la Cámara de Diputados, donde también participaron senadores.

Un paso clave para San Jorge

La iniciativa que más atención genera es la DIA del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino. El emprendimiento minero apunta a extraer cobre de un yacimiento ubicado en la Estancia El Yalguaraz, en Uspallata, en el departamento de Las Heras, podría convertirse en el primer proyecto de explotación minera metalífera que consigue el aval de la Legislatura, tras la sanción de la Ley 7722.

Proyecto San Jorge. PSJ Cobre Mendocino La medida deberá ser ratificada por la Legislatura provincial. Gentileza PSJ Cobre Mendocino

La norma sancionada en 2007 estableció en su artículo 3 que todos los proyectos de minería metalífera en cualquier etapa tienen que presentar una DIA la cual debe ser ratificada por ley. A lo largo de estos casi 20 años se han aprobado algunos proyectos de exploración pero hasta el momento ninguno de explotación ha conseguido el visto bueno de la Casa de las Leyes.

De hecho, San Jorge fue rechazado por unanimidad en 2011 en la primera votación de la Cámara de Diputados. El año pasado el emprendimiento reflotó a través de una reconversión a menor escala y fue rebautizado PSJ Cobre Mendocino. La inversión prevista ronda los 560 millones de dólares y el objetivo es extraer cobre usando la flotación como proceso.

Si bien el bloque peronista del Senado ya adelantó que votará en contra del proyecto San Jorge, al igual que sucedió en la votación de la Cámara Baja, la DIA contará con los votos necesarios para aprobarse e incluso con margen mayor al mínimo exigido. Además de los 19 senadores radicales, también acompañarían la iniciativa algunos legisladores opositores como los representantes del PRO y de otras fuerzas que integraban La Unión Mendocina.

Un paquete de leyes mineras

Además de PSJ Cobre Mendocino, este miércoles también se aprobarán los documentos para las declaraciones de impacto ambiental de 27 proyectos de exploración para el área de Malargüe Distrito Minero Occidental II.

Otra de las propuestas apunta a sancionar una Ley de Regalías Mineras para la provincia. El Gobierno provincial pretende establecer una modalidad de formato móvil para el cobro de las regalías, que pueden llegar a ser de hasta el 3%, pero que cambien en sintonía con los momentos de cada proyecto. Pretenden que en las etapas de mayor rentabilidad la percepción sea más alta y que cuando sea necesaria una mayor inversión o haya una baja productividad o valor de los minerales, las regalías bajen.

La norma que viene con media sanción de Diputados establece que la recaudación obtenida en concepto de regalías se dividirá en un 88% para la Provincia y un 12% para los municipios que adhieran a la ley. Los recursos municipales podrán tener destino en obras públicas, infraestructura social, ambiental y productiva. En tanto, de los fondos que obtendrá la provincia un 15% estarán afectados al Fondo de Desarrollo Socioambiental.

El cuarto proyecto que obtendrá despacho favorable es la creación del Fondo de Compensación Ambiental, el cual será financiado con recursos provenientes de multas y tributos ambientales, indemnizaciones judiciales, aportes por Declaraciones de Impacto Ambiental, créditos, donaciones y recuperos legales. Los fondos se destinarán a la intervención ante daños ambientales colectivos, emergencias o zonas degradadas.