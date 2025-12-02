El Gobierno cosecha apoyos extra políticos para San Jorge y la minería

Se vienen días tensos y de decisiones relevantes alrededor de la política de impulso a la minería que encabeza el Gobierno. El Senado aborda en comisiones el proyecto San Jorge y el martes próximo se tratará en el recinto la DIA para que ese proyecto tenga aval definitivo.

Antes de esa instancia desde el Gobierno suman apoyos extra políticos para San Jorge y el impulso de la minería. Es lo que ocurre con el sector empresario. La mayoría de las cámaras empresarias se manifestaron a favor y se espera que a lo largo de los días se sumen más respaldos.

El Consejo Empresario Mendocino, entidad gremial empresaria de mucho peso en Mendoza, emitió un comunicado respaldando la aprobación legislativa del proyecto minero San Jorge, rebautizado como PSJ Cobre Mendocino. “El Consejo Empresario Mendocino expresa su satisfacción por la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino en la Cámara de Diputados de la Provincia, un paso relevante hacia el desarrollo de una minería metalífera moderna, sustentable y compatible con los estándares internacionales”, expresaron.

Para el CEM , la minería puede aportar valor a la matriz productiva de la Provincia. “Este hito constituye un avance concreto en la necesaria diversificación de la matriz productiva provincial, un objetivo que el CEM ha defendido de manera sostenida, entre otras acciones, a través de su participación en el Plan Pilares”, explicaron. Pilares es el plan estratégico diseñado por el Estado y el sector privado donde se plasmaron los pasos de la política minera de Mendoza.

Desde el sector metalúrgico también respaldan a San Jorge. “Es lo que esperábamos nosotros, que se apruebe esta Declaración de Impacto Ambiental (del proyecto San Jorge). Nos encuentra con los deberes hechos, con un Centro Tecnológico para capacitar a las Pymes. Estamos preparados para estos nuevos vectores de crecimiento. Este va a ser uno de los vectores de crecimiento”, aseguró Fabián Solís, presidente de ASINMET.

En el Gobierno buscan que los respaldos se hagan explícitos. Más en el contexto de tratamiento legislativo, donde se espera que haya también manifestaciones en contra.

Fuera de esos apoyos, también ponen de relieve que el proyecto tuvo avales técnicos y que los informes previos a emitir la DIA fueron firmados por todos los organismos intervinientes. Ahora la presión recae también sobre el peronismo mendocino, fuerza política que votó en contra en Diputados y haría lo mismo en el Senado. Lo particular es que en el recinto varios legisladores hablaron a favor de la minería y el proyecto, pero votaron en contra por disidencias en los informes técnicos.

El gobernador Alfredo Cornejo pidió ese respaldo. Pero también lo sugieren los empresarios. “La discusión pública en torno a proyectos estratégicos debe desarrollarse con absoluta rigurosidad técnica y seriedad institucional. La inversión privada, motor imprescindible para el crecimiento y la generación de empleo, requiere reglas claras, estables y previsibles. La responsabilidad de garantizar estas condiciones es de todo el arco político, no solo del oficialismo”, dijeron desde el CEM.