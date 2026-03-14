El cargo clave que está en duda si Alfredo Cornejo podrá nombrar

Alejandro Gullé, el Procurador de la Corte ya tiene 70 años pero no ha decidido jubilarse y aseguró a MDZ que se siente con muchas ganas de seguir en el cargo y que por lo tanto, continuará. La legislación lo habilita a jubilarse a la edad que decida, pasados los 70 que ya tiene. Por eso, está en duda si el gobernador Alfredo Cornejo que lo podría reemplazar , podrá hacerlo antes de que termine su mandato al frente de la Provincia en 2027. Todo depende del actual Procurador.

Gullé fue nombrado en septiembre de 2016, durante la primera gobernación de Cornejo, como corresponde constititucionalmente, con el acuerdo del Senado. Reemplazó a Rodolfo González que había ejercido el cargo durante 24 años, nombrado por el peronismo en 1992 y quien renunció para jubilarse gracias a un acuerdo que hizo con el Gobernador Cornejo.

Ser Procurador de la Corte no es cualquier cargo : es ser el jefe de los fiscales de la Provincia. Es quien tiene la responsabilidad de la política criminal, perseguir delitos. Supervisa a fiscales y funcionarios judiciales, diseña estrategias de persecución penal, y administra recursos del Ministerio Público, asegurando la eficiencia en la justicia penal, de acuerdo indica la ley.

Está claro que como cualquier gobernador, Cornejo quiere ser quien nombre o mejor dicho postule ante el Senado el pliego del nuevo procurador. Pero para eso el Gullé debe presentar su jubilación, algo que no ha hecho y no hará por ahora.

"Mi decisión es seguir en el cargo, me siento muy bien y cómodo. No tengo problemas de salud, estoy muy activo", aseguró Gullé ante MDZ. Su decisión es libre. Como los ministros de la Corte puede jubilarse cuando quiera. También está claro que cuando se jubile, lo anunciará casi sobre el momento, para sostener la autoridad sobre los fiscales hasta último momento.

En Casa de Gobierno saben que por ahora, Gullé no se jubilará. E incluso el funcionario no siente la presión de esa decisión porque en el Ejecutivo no se la transmitodo a pesar de que en los pasillos de los Tribunales se especula con su sucesión.

Sin embargo, si Gullé quiere puede quedarse en el mandato del gobernador que viene, a pesar de ser nombrado por Cornejo en 2016. El antecedente de González fue así, y supo convivir con los distintos gobiernos aunque con diferencias. Porque poder, pueden, es decir está entre las atribuciones de los procuradores jubilarse cuando lo deseen, el tema es que en términos prácticos hay muchas veces choques con las políticas que marca el Ejecutivo y la Justicia en materia de persecusión del delito.

Quiénes suenan para el cargo clave

En verdad como no hay una decisión tomada de jubilarse por parte de Gullé, Cornejo no tiene en mente reemplazantes. A veces suenan algunos nombres, que son los mismos que fueron parte de la danza de los nombres para ocupar el cargo en la Corte que hoy ejerce Norma Llatser.

Una de ellas es la ministra de Seguridad y Justicia Mercedes Rus. De hecho, en los pasillos del Poder Judicial se la nombra mucho, pero su nombre no ha salido de boca del Gobernador y hay quienes en el Ejecutivo la ven con proyección política.De hecho, en general no es una funcionaria que los fiscales esperen tener de jefa, de acuerdo a lo que pudo saber este diario.

También se menciona al subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino. Su nombre siempre suena cuando se abre una vacante en la Justicia. Es funcionario desde el año 2015 y ha articulado muchas de las reformas que impulsaron desde el gobierno provincial. Es una persona de estricta confianza del gobernador Alfredo Cornejo.

La trayectoria del Procurador antes de asumir el cargo

Gullé egresó en 1978 como abogado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Ha desarrollado una extensa carrera en el ámbito de la Justicia.

En diciembre de 1998 egresó de la Universidad Nacional de Cuyo, especializado en docencia universitaria. También hizo un posgrado en investigación “Ciencia, ética y metodología” en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo.

En agosto de 1979 fue designado secretario relator de la Suprema Corte de Justicia.

En junio de 1984, por decreto del Poder Ejecutivo, pasó a desempeñarse como juez del Sexto Juzgado de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia. En abril de 1990 fue designado juez de la Sexta Cámara del Crimen de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia.

El 21 de diciembre de 1998, la Corte Suprema de Justicia de Mendoza lo nombró Miembro del Tribunal Calificador para concurso de antecedentes y oposición del cargo de Secretario Relator del máximo tribunal de la provincia. En 2007, como miembro integrante de la Comisión de Evaluación Técnica para los concursos para magistrados penales. Entre el período 2007 y 2009 se desempeñó como representante titular miembro examinador en la Comisión Asesora en materia penal y penal de menores del Consejo de la Magistratura.

En el extranjero realizó cursos y disertaciones en las universidades españolas de Huelva y Cádiz (España), además de un doctorado en la Universidad de Mendoza.

Antes de ser nombrado como Procurador, Gullé venía de desempeñarse como juez de la Sexta Cámara del Crimen y anteriormente fue juez de Instrucción y de Apelaciones.