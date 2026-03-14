El factor político que cierra el cerco para el juicio político contra el juez Sarmiento

El Jury de Enjuiciamiento resolverá en los próximos días la fecha del juicio político contra el suspendido juez Sebastián Sarmiento . El tribunal rechazó las recusaciones planteadas por el magistrado acusado de otorgar libertades anticipadas a delincuentes que reincidieron en hechos de gravedad y allanó el camino para convocar al debate oral que se realizará en el mes de abril.

Sarmiento estaba a cargo del Juzgado Penal Colegiado Nº1 y fue suspendido en diciembre pasado por el Jury de Enjuiciamiento y se le inició un proceso de juicio político. El magistrado fue acusado de mal desempeño y desorden de conducta por haber otorgado libertades condicionales a delincuentes que terminaron reincidiendo.

Ahora será juzgado por el tribunal integrado por los siete ministros de la Suprema Corte de Justicia, siete senadores y siete diputados provinciales. Los 21 miembros deberán resolver si el juez es encontrado culpable de las acusaciones en su contra y eventualmente definir la sanción en su contra que puede ser la suspensión o una destitución del cargo.

En la última semana el Jury de Enjuiciamiento rechazó las recusaciones que el juez había presentado contra 13 de los integrantes que van a juzgarlo. Asimismo, el tribunal aprobó las pruebas presentadas por las partes y el próximo paso es la definición de la fecha para el debate oral.

El Jury tiene un plazo de 20 días para resolver esa fecha, pero hay un factor político que acelera los tiempos para que el juicio comience en los primeros días de abril. El hecho es que el 1º de mayo se renovará la mitad de las bancas en la Legislatura provincial y 5 de los legisladores integrantes del tribunal que debe juzgar a Sarmiento terminan su mandato el 30 de abril y no continuarán en su banca.

Con la nueva composición del Senado y la Cámara de Diputados se definirá a los nuevos representantes del Jury de Enjuiciamiento. Y pese a que este es un trámite rápido que se hace a través de una resolución de las cámaras, los nuevos miembros tendrían que interiorizarse con el expediente iniciado contra el magistrado, lo cual podría demorar el juicio político.

La acusación contra Sarmiento

La denuncia por mal desempeño y desorden de conducta contra el Sarmiento fue impulsada por el diputado radical Franco Ambrosini, quien señaló que el juez habría otorgado libertades condicionales improcedentes, con consecuencias que “costaron vidas y causaron daños irreparables”.

Franco Ambrosini, melisa pelayes, jury Sebastián Sarmiento El diputado Franco Ambrosini presentando el pedido de juicio político junto a Melisa Pelayes.

El legislador oficialista presentó la acusación junto a Melisa Pelayes, hija de Héctor Pelayes, un expolicía retirado que fue asesinado en septiembre del 2024 por Roberto Rolando Pereyra Cruz, delincuente que había recibido una polémica libertad condicional por el propio juez Sarmiento, a sabiendas que el recluso contaba con un informe de una psicóloga del Organismo Técnico Criminológico (OTC) en contra de otorgar ese beneficio.

En la presentación se sumaron otros cuatro hechos similares en los que se concedió libertades a personas detenidas que terminaron cometiendo delitos graves.

Pero además, otros fallos y resoluciones del juez de Ejecución Penal han sido cuestionados en reiteradas oportunidades por el gobernador Alfredo Cornejo. El año pasado el Gobierno provincial criticó duramente a Sarmiento por suspender el retiro de los celulares en las cárceles de Mendoza, un beneficio excepcional implementado durante la pandemia pero continuaba en las penitenciarias de la provincia.

Recusaciones rechazadas y juicio a la vista

Esta semana el Jury de Enjuiciamiento rechazó un pedido de recusación por “prejuzgamiento” que Sarmiento había impulsado contra 3 de los integrantes del Jury.

Los recusados por el magistrado acusado fueron los jueces Dalmiro Garay, Teresa Day y Norma Llatser, los diputados Érica Pulido, Mauricio Torres, José Tribiño, Beatriz Martínez, Gustavo Cairo, Jorge López y los senadores Martín Kerchner, Alejandro Diumenjo, Natacha Eisenchlas, David Saez.

Concretamente pidió su recusación y el apartamiento de los miembros de toda intervención en la etapa de juzgamiento definitivo en este proceso disciplinario.

sebastian sarmiento juez en su oficina (4).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Fundamentó esta maniobra alegando que estos miembros del Jury han intervenido previamente resolviendo su situación legal y “consolidando un criterio sustancial sobre el encuadre de los hechos objeto del proceso”. Alegaba que “corresponde disponer su apartamiento a fin de asegurar que la decisión definitiva sea adoptada por un órgano que conserve plena ajenidad respecto del objeto del juicio”.

No obstante, este planteo no prosperó. El pedido de recusación fue rechazado por 16 votos a 4. Solo votaron afirmativamente del apartamiento los senadores Mauricio Sat, Ariel Pringles y Helio Perviú y el diputado Germán Gómez.

Asimismo, los integrantes del Jury de Enjuiciamiento aprobaron las pruebas de las partes y quedaron en condiciones de convocar al debate oral del juicio político. Tienen un plazo de 20 días para hacerlo y según ha trascendido en tribunales, iniciaría los primeros días de abril, con la actual composición del tribunal.

La "autodefensa" en el juicio político

El suspendido juez Sebastián Sarmiento afrontará el juicio político en su contra haciéndose cargo de su propia defensa. Esta decisión la tomó semanas atrás, cuando el magistrado resolvió apartar a la defensora oficial que estaba a cargo de su defensa y solicitó autodefenderse en el marco del proceso.

El suspendido juez tuvo tres defensores oficiales durante la acusación que enfrentó ante el Jury de Enjuiciamiento, pero de cara a la etapa decisiva que será el juicio político él mismo se defenderá ante los 21 miembros del Jury encargado de juzgar su conducta.

Asimismo, se nombró como codefensora técnica a Rosario Luciana Torre, una abogada privada.