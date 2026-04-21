El juez Sarmiento al banquillo de los acusados: arranca el jury por mal desempeño

El juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento , se sentará este martes en el banquillo de los acusados en el marco del Jury de Enjuiciamiento en su contra. El magistrado se encuentra suspendido y enfrenta una acusación por mal desempeño y desorden de conducta, acusado de otorgar libertades condicionales a delincuentes que terminaron cometiendo crímenes graves.

Esta tarde a partir de las 15 comenzará el juicio político contra el juez Sarmiento . En esta instancia el magistrado será juzgado por un tribunal integrado por los siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, siete senadores y siete diputados provinciales, quienes se espera que este viernes den su veredicto respecto a la acusación en contra del titular del Juzgado Penal Colegiado Nº 1.

Sarmiento está acusado de mal desempeño y desorden de conducta por haber otorgado libertades condicionales a delincuentes que terminaron reincidiendo. La denuncia fue impulsada por el diputado radical Franco Ambrosini, quien señaló que el juez habría otorgado libertades condicionales improcedentes, con consecuencias que “costaron vidas y causaron daños irreparables”.

La acusación fue presentada a mediados del año pasado y Ambrosini concurrió a la sede judicial junto a Melisa Pelayes, hija de Héctor Pelayes, un expolicía retirado que fue asesinado en septiembre del 2024 por Roberto Rolando Pereyra Cruz, delincuente que había recibido una polémica libertad condicional por el propio juez Sarmiento , a sabiendas que el recluso contaba con un informe de una psicóloga del Organismo Técnico Criminológico (OTC) en contra de otorgar ese beneficio.

El juez Sebastián Sarmiento se encuentra en el ojo de la tormenta Foto: Poder Judicial

El juez Sebastián Sarmiento se encuentra en el ojo de la tormenta Foto: Poder Judicial

Además de ese hecho, la denuncia suma otros dos casos con características similares e involucra también la polémica decisión del juez de suspender la quita de celulares a los presos detenidos en el Servicio Penitenciario Provincial.

El juez al banquillo de los acusados

El juicio político que comienza esta tarde resolverá la responsabilidad del juez Sarmiento frente a las acusaciones en su contra y en última instancia determinará si le corresponde una sanción, la que puede ir desde la suspensión hasta la eventual destitución.

Durante esta primera jornada de audiencias se resolverán cuestiones técnicas y algunas preliminares y se leerá la denuncia y la postura de la defensa. Asimismo, está previsto que declaren tres testigos.

El proceso continuará al día siguiente y hasta el viernes y desfilarán más de una veintena de testigos. Todas las audiencias comenzarán a las 15 y tendrán lugar en el Salón de Actos del Poder Judicial, en el edificio ubicado en el Parque Cívico.

Se espera que este viernes se conozca el veredicto. Sin embargo, está previsto también una eventual audiencia para el lunes 27 de abril en caso de ser necesario.

Los casos que motivaron el Jury

El Jury de Enjuiciamiento decidió avanzar con el juicio político contra Sebastián Sarmiento y resolvió en diciembre del año pasado suspenderlo en el cargo de juez, estableciendo que deberá cobrar el 50% del sueldo mientras dure la suspensión.

Las acusaciones contra el magistrado son por desorden de conducta y mal desempeño y concretamente se cuestionan algunas resoluciones judiciales que tomó, por supuestos beneficios procesales a personas privadas de la libertad.

El más significativo es el crimen de Héctor Pelayes. Sarmiento fue cuestionado por otorgar la libertad condicional a Roberto Rolando Pereyra Cruz, preso por homicidio en ocasión de robo y amenazas agravadas y que ya había sido condenado por homicidio en ocasión de robo. Pereyra ingresó a robar a la casa de Pelayes en septiembre de 2024 y ambos terminaron muriendo tras un enfrentamiento a tiros en la vivienda ubicada en Rodeo de la Cruz.

Franco Ambrosini, melisa pelayes, jury Sebastián Sarmiento

Según resalta la acusación, el detenido contaba con un informe de una psicóloga del Organismo Técnico Criminológico (OTC) en contra de otorgar el beneficio de la libertad condicional y pese a ello Sarmiento se la concedió.

Otro hecho similar fue el caso del asesinato durante un asalto del comerciante Héctor Osvaldo Quiroga, que ocurrió en septiembre de 2019 en Maipú. Uno de los autores del crimen fue Cristian Reina se encontraba en libertad condicional, otorgada por el juez Sarmiento.

La denuncia también apunta contra la liberación anticipada de Fabián Olguín, un hombre condenado a prisión perpetua que obtuvo la libertad condicional dictada por Sarmiento y abusó en múltiples oportunidades de una menor de 12 años.

También se incorpora como antecedentes la resolución del juez de suspender la quita de celulares a las personas privadas de la libertad en las cárceles de la provincia. Esa medida se había implementado excepcionalmente durante la pandemia del coronavirus pero se extendió indefinidamente en el tiempo, hasta que la Corte determinó que debían quitarse los dispositivos. Sin embargo, a comienzos del año pasado Sarmiento intentó suspender el retiro, generando críticas de parte del Gobierno provincial.

Finalmente, se hace referencia al traslado especial dispuesto por el juez para dos personas privadas de la libertad a San Rafael, cuando ambos habían sido enviados a MEndoza por problemas de convivencia y seguridad.

Quiénes juzgarán a Sarmiento

El Jury de Enjuiciamiento es el organismo encargado de evaluar el desempeño de los magistrados y eventualmente sancionarlos o removerlos de su cargo. Está integrado por 21 miembros entre jueces de la Corte y legisladores provinciales.

Entre los consejeros que juzgarán al juez Sarmiento se encuentran los jueces supremos Dalmiro Garay, Julio Gómez, Omar Palermo, José Valerio, Mario Adaro, Teresa Day y Norma Llatser.

También lo harán los diputados Jorge López (UCR), Daniel Llaver (UCR), Mauricio Torres (Hacer por Mendoza-Cambia Mendoza), José Tribiño (UCR), Beatriz Martínez (UCR), Jorge Difonso (Unión Mendocina) y Germán Gómez (PJ).

Al igual que los senadores Martín Kerchner (UCR), Alejandro Diumenjo (UCR), Natacha Eisenchlas (UCR), David Saez (UCR), Mauricio Sat (PJ), Helio Perviú (PJ) y Ariel Pringles (Unión Mendocina).