El silencio estratégico de Patricia Bullrich desnuda la tensión con Karina Milei

Durante las primeras 48 horas del escándalo de los aviones y Manuel Adorni , Patricia Bullrich no twiteó. No posteó. No dijo nada… Por lo menos no explotó como lo hizo oportunamente contra José Luis Espert en la previa de las elecciones de octubre, cuando fue la primera, y casi la única, que primero le reclamó una explicación pública y luego casi exigió que se bajara de la lista cuya foto terminó teniéndolo como diputado nacional.

Amalia Granata recordó los problemas que traen los aviones privados. Varios candidatos terminaron “cocinados” porque viajaron, clandestinamente, en este tipo de transportes. Manuel Adorni es otro más que muerde el polvo, pero, seguramente, no será el último.

Luego del primer impacto que inmovilizó al gobierno y nuevamente, tal cual sucedió cuando se conoció el 3% que supuestamente recaudaban en favor de Karina Milei y al día siguiente, cuando la noticia no podía ser evitada por las radios, la televisión y las redes, desde Estados Unidos llegó la orden de El Jefe. "A bancar al jefe de gabinete", aunque nadie sienta que lo es. Esta fue otra revelación que desnudó esta crisis. Nadie lo considera como tal.

Guillermo Francos, maniatado, esquilmado en funciones, obligado siempre a escuchar una opinión superior, tenía el porte y la presencia de Jefe de Gabinete. A Adorni ese lugar le queda grande, inclusive, para los propios a los quienes debe darle órdenes y tras 72 horas salieron a respaldarlo.

¿Por qué la mayoría de la política esperaba la opinión de Bullrich? Porque es la dirigente que mejor conecta con su electorado, muy por encima de los propios Milei y muchísimo más que el resto de sus aliados libertarios. Además, querían saber su opinión porque nunca necesitó el permiso de otros para expresarse y decir cuál debe ser el mensaje.

Cuatro días después del escándalo Adorni, ella sigue sin hablar. Solo tuvo dos gestos. Retwiteó mensajes en apoyo al Jefe de Gabinete y firmó un documento de todo el bloque de senadores de La Libertad Avanza. Pero ella, per se, nada. Como si no quisiera detenerse a pensar cinco minutos sobre qué decir en favor de Adorni y, mucho menos, de que su esposa subiera de polizón al avión presidencial.

¿Será porque sabía, por la información que le habría suministrado la PSA, tal cual sugirió ayer INFOBAE, que Adorni ya había utilizado un avión privado, costosísimo, para pasar carnavales en Punta del Este? "Más operaciones en su contra. Desde hace veinte días que no la dejan en paz”, soltó, acompañado de un cómico gif, uno de los conocedores de los pasillos del Senado nacional.

A veces los gobiernos, fundamentalmente aquellos que llegan por casualidad o con pocos años de trayectoria en sus mochilas, creen que como ellos no tienen historias ni mantuvieron algún tipo de compromiso previo para llegar adonde llegaron, todo el resto del planeta, inclusive sus funcionarios y legisladores, tampoco los tienen. Pero no es así. Y Bullrich, a quien le endilgan haber pasado por múltiples partidos, no lo hizo de manera inocua. En estos momentos suele hablar más con los que la siguieron en las diferentes etapa de su proceso político que con los que la cobijaron hace dos años.

Por el hecho del 3% y el escándalo de la ANDIS Karina Milei apuntó a Santiago Caputo. Esa acusación es similar a las que cualquiera puede hacer, pero a El Jefe eso justo le encaja en su necesidad de unificar la tropa bajo su línea y eliminar a Las Fuerzas del Cielo de un plumazo. Con el tema de Adorni y los vuelos pasa lo mismo. Aunque hay un punto que Caputo no puede aducir como defensa. No hubo una alerta de los servicios de inteligencia a los Milei sobre que estas cosas podían salir a los medios o que habría que haber un cuidado. Justo él que maneja la SIDE y era, hasta hace medio año, el dueño del relato oficial libertario.

Patricia Bullrich - Manuel Adorni - Karina Milei - Diego Santilli - Martín Menen - Santiago Caputo - Luis Caputo El oficialismo celebró la victoria en Senadores. X Manuel Adorni

Volviendo a la relación Bullrich – Karina Milei, MDZ también pudo constatar la rápida descompostura de las relaciones en el bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Varios de los legisladores le recriminan, y se los dicen a sus “jefes” naturales, que “Patricia nos quiere siempre llevar a las patadas”. Uno de ellos, inclusive, ahora pide que vuelvan a hablar con Victoria Villlarruel porque “nunca nos trató así”.

Si bien nada es lineal en la política, trazos gruesos de los motivos por los cuales Diego Valenzuela no llegó a manejar Migraciones tuvo que ver con el deterioro que sufrió la relación entre las dos mujeres, en la que una tercera, Alejandra Monteoliva, quedó en el medio. La pregunta que todo el sistema empieza a hacerse es cuánto daño le ocasionará al gobierno que Bullrich, un día, se canse de sus nuevos aliados, como lo hizo ya con Elisa Carrió y, hace muy poco, con Mauricio Macri. Su habilidad, capacidad de daño y cintura es mucho mayor que la de la actual vicepresidenta.