Fotos y videos: concurrida marcha antiminera en Mendoza

La concentración convocada por las asambleas en defensa del agua derivó en una movilización. Rechazan el proyecto San Jorge.

Manifestantes antimineros recorrieron el microcentro en rechazo a proyecto San Jorge, que ya tiene aval de la Cámara de Diputados y la semana que viene se tratará en el Senado.

Las organizaciones antimineras y las asambleas en defensa del agua habían convocado a una concentración en el kilómetro cero. Pero luego mutó en una movilización que terminó en la Legislatura.