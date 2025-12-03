Marcha antiminera: el Gobierno acusó violencia y vandalismo e irá a la Justicia

A través de su cuenta de X, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus , compartió una serie de imágenes del microcentro mendocino en donde se observan pintadas en diferentes sectores bajo el lema "el agua no se negocia".

"Anoche, en la marcha, algunos grupos antimineros eligieron la violencia y vandalizaron el microcentro . Dañaron bienes públicos que son de todos", inició Rus.

Anoche, en la marcha , algunos grupos de antimineros eligieron la violencia y vandalizaron el microcentro. Dañaron bienes públicos que son de todos. pic.twitter.com/nPAULZ8oxX

Y agregó: "Vamos a denunciar lo ocurrido ante el Ministerio Público Fiscal y solicitar la reparación inmediata del espacio público afectado. Cuidar la ciudad y garantizar el respeto entre todos es un compromiso que vamos a sostener siempre".

Manifestantes antimineros recorrieron el microcentro este martes en rechazo a proyecto San Jorge , que ya tiene aval de la Cámara de Diputados y la semana que viene se tratará en el Senado.

Las organizaciones antimineras y las asambleas en defensa del agua habían convocado a una concentración en el kilómetro cero. Pero luego mutó en una movilización que terminó en la Legislatura.

Marcha antiminera

Con carteles, banderas y cánticos en defensa del agua, los manifestantes expresaron su rechazo en contra del proyecto San Jorge. La convocatoria se extendió durante varias horas y finalizó en la Plaza Independencia, en donde se realizaron discursos y se leyó un documento que reiteraba la negativa contra la minería.

Si bien la marcha se desarrolló de manera pacífica, horas después, Mercedes Rus denunció que un grupo de manifestantes vandalizó el microcentro y solicitó la reparación del espacio público afectado.