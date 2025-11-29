Marcha a Plaza de Mayo para pedir por los represores de la dictadura militar que están presos

La marcha fue organizada por la agrupación Pañuelos Negros que reclama por su liberación. También pide por las víctimas civiles del terrorismo de los 70.

En una marcha que levantó gran polémica, decenas de personas reclamaron en Plaza de Mayo por la liberación de militares detenidos por su accionar durante la última dictadura militar, procesados y encarcelados por delitos de lesa humanidad.

La organización de la marcha estuvo a cargo de la agrupación Pañuelos Negros, formada por Asunción Benedit, hermana del diputado nacional libertario Beltrán Benedit que pasó a ser conocido, a poco de asumir su banca por Entre Ríos, por la organización de una visita de legisladores a militares condenados por delitos de lesa humanidad, en la cárcel de Ezeiza.

La mujer, radicada en Bariloche, es fundadora de los "Pañuelos Negros" una agrupación nacida para visibilizar a las víctimas civiles de crímenes de las organizaciones armadas en los 70, aunque el objetivo hoy día paso a ser lograr libertad y reivindicación para los represores condenados por delitos de lesa humanidad.

La marcha de este sábado fue organizada en conjunto también con la agrupación denominada "Unidos por la Sangre Derramada" y con Asunción Benedit como principal impulsora.

WhatsApp Image 2025-11-29 at 4.14.31 PM Crédito: Juan Mateo Aberastain WhatsApp Image 2025-11-29 at 4.14.30 PM Crédito: Juan Mateo Aberastain