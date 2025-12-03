Damsu: Denuncian recorte de prestaciones y baja de adherentes

El viernes 14 de noviembre se renovó la mitad del Directorio del Damsu . La lista docente ganadora fue la 1, encabezada por Verónica Falcón, quien es dirigente de Fadiunc, el gremio docente. En diálogo con MDZ, cuestionó la situación de la obra social de la UNCUYO, por recorte en prestaciones y baja de adherentes . Pero además, apuntó a la manera en la que se toman las decisiones en Damsu .

Los directores proclamados ejercerán su mandato por un período de cuatro años, correspondiente al ciclo 2026–2030.La incorporación formal al Directorio se realizará durante la Asamblea Anual de afiliados, prevista para la segunda quincena de marzo de 2026.

Pero antes de su incorporación y como parte del gremio Fadiunc, Falcón cuestionó la situación del Damsu en consonancia con sus propuestas de campaña. La elección es por voto directo.

De acuerdo a lo que expresó Falcón, el Damsu ha sufrido un recorte de prestaciones médicas. "Antes lo recibían casi todos los médicos, y hoy no es esa la situación, por eso vamos a exigir dentro del directorio una mejora en las prestaciones". Además, cuestionó la falta de auditoría internas que llevaron a la baja de los prestadores.

Contó, además, que la asamblea de balances no se había hecho y el año pasado, había dinero a favor, y ahora,hay un rojo. "Nosotros entendemos que hay una situación general del país, producto de las políticas que se están incrementando, pero no estamos de acuerdo con los caminos que se han tomado para salvar esta situación, estamos yendo a un sistema cada vez menos solidario", sostuvo.

En esa línea, aseveró que hay una baja de adherentes porque cada vez "es más costoso" sostener la cuota, especialmente, dijo, los jubilados que han tenido que dejar de tener DAMSU.

Las decisiones que se toman sobre el DAMSU

Para Falcón, hay una "intervención del DAMSU". En esa línea, contó que el DAMSU toma decisiones en consonancia con el Consejo Superior "donde la rectora tiene mayoría" y no "llamando a una asamblea de afiliados, que es donde deberían decidir los temas clave".

Como secretaria gremial universitaria de Fadiunc, afirmó que el gremio ha planteado "todas las semanas esta situación" y no ha habido respuesta por parte de las autoridades universitarias. "El directorio debe ser autónomo", afirmó.

El anuncio oficial que alerta sobre al situación del DAMSU

Este martes 2 de diciembre, en el boletín online del DAMSU, se informó que: "tras un análisis integral de la situación financiera y de los mecanismos de financiación vigentes, se ha dispuesto una actualización en los límites de crédito aplicables a la cuenta corriente. Esta medida forma parte de una política institucional orientada a fortalecer la sostenibilidad del sistema y garantizar la calidad y continuidad de las prestaciones".

En ese sentido anunciaron que: "La aplicación del límite se realizará considerando el total de deuda existente en la cuenta corriente. En esta primera etapa, el control se aplicará exclusivamente al servicio de Farmacia, y próximamente se extenderá también a la gestión de órdenes médicas.Cuando un afiliado, activo o adherente, supere el límite establecido, deberá realizar las compras en Farmacia a través de los siguientes medios de pago habilitados:

Tesorería (turno mañana), donde se puede abonar de manera presencial.

Terminales de pago autogestionables, ubicadas en el pasillo de Farmacia y disponibles durante todo el día. Estas terminales permiten pagar con: cualquier billetera virtual compatible con QR interoperable; o tarjetas de débito o crédito, utilizando las modalidades de financiación propias de cada tarjeta.

Link de pago que se encuentra al final de la nota y tiene las mismas formas de pago que las terminales"

Por otro lado, el comunicado oficial afirma que: "Estos límites serán revisados periódicamente y ajustados de manera gradual, con el objetivo de reducir progresivamente los montos máximos permitidos, acompañando la evolución financiera del sistema.La institución reafirma que estas acciones buscan preservar la estabilidad del sistema sin afectar el acceso a prestaciones. Se trata de una medida preventiva y estratégica que apunta a consolidar la solidez de la obra social universitaria a mediano y largo plazo.En este marco, se continuará evaluando la situación financiera general para ajustar de manera gradual los límites de crédito, con el objetivo de reforzar la sustentabilidad del sistema".