Axel Kicillof consigue endeudarse con votos y legislatura de otra Argentina

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires volvió a ser esa “cajita feliz” de la que habló el siglo pasado Graciela Fernández Meijide y con la aprobación de todos los bloques se confirmó la vuelta a la presidencia de Alejandro “Langa” Dichiara y el nombramiento de seis vicepresidentes que contemplan a dos representantes del peronismo, un radical, un libertario, un libertario blue, y uno del PRO.

Traducido, esto significa una incierta pero sensible nómina de cargos para cada vice de la cámara quienes, a diferencia de otros años, no tendrán categoría. Es un presidente y el resto, acompañantes horizontales. Con esta maniobra, en la que se consiguió que todo se votara por unanimidad, se destrabó definitivamente el tratamiento del endeudamiento, que Axel Kicillof calificó como financiamiento, para este miércoles.

Ninguna de las fuentes habituales de la Legislatura bonaerense pudo recordar si alguna vez había pasado algo similar. ¿Por qué no se esperó hasta el jueves o el viernes para aceptar a los nuevos integrantes del cuerpo? Porque La Libertad Avanza y el PRO habían prometido hacer intervenir a otras fuerzas del cielo, que no son solo las de Santiago Caputo, para que todo terminara en un escándalo si no contemplaban sus requerimientos antes de tratar la autorización para que el gobierno provincial pueda endeudarse hasta un tope de US$3.000 millones.

Si bien el PRO y La Libertad Avanza votarán en contra, y los radicales y los libertarios blue lo harán en favor, al igual que la totalidad de los miembros de Fuerza Patria , se privilegió la paz legislativa para avanzar.

Este miércoles, entonces, con el voto de los dos tercios de los presentes, Axel Kicillof conseguirá que una legislatura cuyo mandato vencerá el 10 de diciembre y que no tiene nada que ver con la nueva realidad política de la Provincia le apruebe un cheque de tres mil millones de dólares. “Esto es muy común”, le dijo un especialista legislativo a MDZ que contrapone su mirada con la de su colega legislador que no recordaba un antecedente similar.

En el acuerdo terminó primando la idea originaria del gobernador, quien habilitará un fondo directo, sin compromiso de la deuda a emitir, de $250.000 millones como anticipo del 8% pactado como fondo especial para los municipios. En estos momentos también se está discutiendo alguna asistencia más precisa para obras, como lo contemplaba el antiguo Fondo de Infraestructura Municipal inaugurado con su primer endeudamiento por María Eugenia Vidal.

También faltan culminar los detalles por los nombramientos en el Banco Provincia y organismos bonaerenses que le corresponden a la oposición y al propio oficialismo. Este es el punto más caliente porque Kicillof no tiene mucho interés en que “los primos” tengan los mismos lugares que puede conseguir él.

Para más adelante quedará la discusión de la Corte Suprema de Justicia, que tiene que llenar cuatro vacantes. Tres de distribuirán entre el Movimiento Derecho al Futuro, La Cámpora y el Frente Renovador y el otro recaerá en uno de los bloques opositores. En ese momento se verá qué pesa más, la política tradicional o las fuerzas del cielo.

dichiara Alejandro Dichiara será el presidente. Lo secundarán, confirmados, Cascallares, Guerrera, Agustín Forchieri, PRO (Santilli), Juan Osaba (Pareja) LLA. Faltan confirmar los lugares del radicalismo y los libertarios blue.

Uno de los temas que trabó el asunto, y hasta el momento del inicio de la sesión nadie se atreve a conjeturar que seguirá tal cual el pre acuerdo alcanzado ayer a la tarde, tenía que ver con la manera que se iban a distribuir los recursos para los municipios. La Legislatura quería intervenir directamente a través de una comisión especial de seguimiento y con un acuerdo previo, lo cual iba a ser imposible su ejecución. Kicillof lo quiere realizar a través del código único de distribución, ejecutado mensualmente para enviar la coparticipación provincial.

A pesar del acuerdo, los últimos quince días no hicieron más que profundizar la crisis de confianza entre el gobernador y sus "primos" de Fuerza Patria, incluido Sergio Massa, quien siempre se mostró dispuesto a la solución de las diferencias públicamente. Pero para Kicillof "al final del día siempre hace yunta con Máximo Kirchner".

Desde la gobernación bonaerense se pretendía ubicar en la presidencia de la Cámara al exinsaurraldista Mariano Cascallares, hoy aliado y negociador de Kicillof junto con Gabriel Katopodis. La legislatura, dueña de otros parámetros, siguió con los acuerdos preexistentes. Diputados para la alianza entre los ex insaurraldistas (Dichiara), el Frente Renovador y La Cámpora mientras el Senado lo maneja la kicillofista Verónica Maggario.