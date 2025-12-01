Kicillof convocaría a una conferencia de prensa y peligran los pre acuerdos bonaerenses.

La semana política empieza, increíblemente, con un cierre. Fue el que realizó este domingo La Libertad Avanza en Mar del Plata , donde quedó más que claro que la conducción está concentrada en Karina Milei y que sus referentes de confianza son Martín Menem , a nivel nacional, y Sebastián Pareja , en lo provincial. “Siempre fue mi mejor soldado”, dijo sobre el armador bonaerense, recientemente electo diputado nacional.

También “el jefe” de Javier Milei dejó muy en claro la confianza que le tiene a Martín Menem , quien estuvo en el medio de múltiples sospechas por las empresas vinculadas con su familia que atienden en el Banco Nación y en obras sociales intervenidas. Los tiempos parecieron mejorar la imagen del joven presidente de la Cámara de Diputados y su amabilidad extrema es foco de miles de selfies, que también cosechó la hermana presidencial.

Como se preveía, aunque estuvieron anoticiados, lo que no es lo mismo que invitados, se ausentaron los representantes de La Fueza del Cielo. Salvo el diputado nacional Santiago Santurio. Ni Agustín Romo ni Nahuel Sotelo se dieron una vuelta por el NH marplatense. Tampoco fueron algunos concejales que mantienen en esa representatividad en los concejos deliberantes de la Provincia.

Llamativamente, también faltó uno de los principales oradores, el diputado provincial Ramón Nene Vera, quien tenía como responsabilidad abrir la segunda etapa del encuentro, que duro casi todo el día. Estuvo en La Plata durante toda la semana que se trataron los proyectos de presupuesto, por eso llamó la atención que no siguiera por la Ruta 2 para llegar hasta allí. Su hija, Andrea, acompañará a Pareja en diputados de la Nación, pero el padre tiene algunas cosas por charlar aún, parece.

Quienes sí irán a La Plata mañana serán los intendentes alineados con el Movimiento Derecho al Futuro. Si bien aún no lo definió, Axel Kicillof tiene la idea de realizar una conferencia de prensa para hablar de lo que está sucediendo en la Legislatura. ¿Tirará más leña al fuego? O hablará como gobernador que es para explicar los motivos por los cuales necesita ese fondo adicional que no tiene.

Las tensiones entre La Cámpora y el Frente Renovador con el Movimiento Derecho al Futuro se ven claramente en Morón, donde todo el conflicto es llevado al extremo de manera permanente. Ahora la gran discusión tiene que ver con algo que se está dando a lo largo y a lo ancho de la provincia. El ajuste.

El intendente Lucas Ghi redujo dramáticamente las erogaciones de personal y justo apuntó a una parte que no había llegado a limitar cuando fueron las primeras decisiones, al inicio de año. Ahora se observaron unos cien recibos donde la cantidad de horas extras excedían los parámetros normales. Quizás por eso se activó en el Concejo Deliberante un acuerdo que incluye a La Libertad Avanza para darle a los allegados libertarios la Presidencia del Concejo. A ese extremo están las relaciones entre “los primos” de Fuerza Patria.

En cuanto a la suspensión del endeudamiento, cuya aprobación podría darse esta semana si se resuelven los temas pendientes entre la legislatura y la gobernación, el diablo aparece en los detalles. Ahora el mayor problema radica en los cargos reclamados por la oposición y que para el oficialismo del Frente Renovador y La Cámpora son cruciales para convencer a radicales y otros opositores amigables.

Kicillof cree que “si le damos cuatro cargos en el Banco Provincia y otros más en las demás áreas de empresas públicas, la gente nos va seguir matando… Arreglan por un cargo nos van a decir”. Por ese motivo es que pretende hacerlo por sesiones separadas, donde también se discutirían los nombramientos en la Corte Suprema provincial.

Pero cuando la desconfianza es tan grande, nada alcanza. Los legisladores opositores, fundamentalmente los radicales, expertos en este tipo de situaciones, esperaron que se los involucre en la negociación desde hace tiempo y ahora saben que es su momento. Porque a partir del 10 de diciembre, cuando cambie la composición parlamentaria, Kicillof tendrá muchas más limitaciones que las que tiene hoy con la llegada de un grupo importante de diputados y senadores libertarios que tienen una orden muy precisa. “Sacar al comunismo de la Provincia de Buenos Aires”.