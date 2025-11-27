Festeja Axel Kicillof: el Senado bonaerense convirtió en Ley el Presupuesto y la Fiscal impositiva

El Senado bonaerense convirtió en Ley el Presupuesto y la Fiscal impositiva de Kicillof por más de dos tercios de los votos.

La política bonaerense atraviesa horas decisivas en torno al tratamiento del Presupusto 2026, la Ley Fiscal Impositiva y la siempre sensible autorización de endeudamiento solicitada por Axel Kicillof. El oficialismo aceleró las negociaciones ante el inminente recambio legislativo, consciente de que la nueva composición será menos favorable y complicará aún más la aprobación del paquete fiscal.

El primer foco de tensión fue el reparto de fondos a los municipios. El acuerdo que parecía cerrado se desarmó cuando la Gobernación reconoció que no podría cubrir los 180 mil millones prometidos y que sólo garantizaría unos 30 mil millones. Esa marcha atrás encendió la resistencia del kicillofismo, que advirtió que no acompañaría ninguna sesión si no se respetaban tres puntos centrales: sostener sin cambios el capítulo de endeudamiento, avanzar en la ley que modifica el funcionamiento del Banco Provincia y habilitar el tratamiento de los pliegos para el Senado.

En medio de este escenario, Axel Kicillof envió a la Legislatura a dos de sus operadores clave, el ministro Gabriel Katopodis y el intendente Mariano Cascallares, ambos legisladores electos. En paralelo, en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera, se multiplicaban las reuniones para recomponer acuerdos mínimos y evitar un fracaso político que podía impactar de lleno en la gestión provincial.

La sesión, prevista originalmente para las 14, comenzó con casi nueve horas de retraso debido a la trama de negociaciones para asegurar votos. Finalmente, entrada la noche, la Cámara de Diputados logró aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal e Impositiva, además del presupuesto propio de la Legislatura. Sin embargo, el punto más conflictivo (la autorización para tomar deuda por 3.685 millones de dólares) fue postergado para el viernes, luego de que la falta de consensos volviera imposible su tratamiento en la jornada.

La mirada de Axel Kicillof Desde el Gobierno provincial insisten en que la aprobación del paquete completo es indispensable y advierten que sin luz verde para el endeudamiento no habrá recursos adicionales para los municipios, que enfrentan gastos crecientes en un contexto de caída de la recaudación. Por eso, en la antesala del debate del viernes, se incorporaron modificaciones al proyecto de Financiamiento para intentar seducir a los legisladores reticentes: la creación de un fondo municipal atado al endeudamiento y la condonación de deudas de las comunas contraídas durante la pandemia.