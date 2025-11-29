El conurbano se calienta mientras Fuerza Patria no tiene paz y Karina Milei ordena a los libertarios

El Gran Buenos Aires es un espectro territorial donde habita casi el 70% de la población bonaerense pero el 30% de todo el país. Allí empieza a crujir la economía diaria no solo de desocupados sino, también, de ocupados o sub ocupados que, a partir del primer día hábil de diciembre recibirán una pésima noticia, la de un incremento de casi el 15% del costo de la tarifa de colectivos urbanos.

La decisión debería ser aplaudida por el presidente Javier Milei y se relaciona con algo que él venía advirtiendo. No hay plata. Y Axel Kicillof , aunque no lo diga, lo sabe y por eso ese drástico aumento de 14.89% cuando solo tendría que haber sido del 4%, según la segmentación programada. El fin de los subsidios al transporte urbano de pasajeros también llega a la Provincia administrada por un “socialista”.

Según explicó un experto legislador bonaerense, más allá de las discusiones y enunciaciones, el presupuesto de gastos aprobado los otros días por la legislatura disminuye el porcentaje de la masa salarial a un mínimo histórico del 39% y también ajusta a la obra pública, cuyo gasto global será solo del 7%. Según Hernán Lacunza, ex ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, “se nota que hubo un ajuste en la Provincia de Buenos Aires”.

Según uno de los voceros de las cámaras que agrupan a diferentes líneas de colectivos del Gran Buenos Aires, Adrián Noriega, “la crisis del sector es muy importante. Tanto que a partir del mes que se inicia se pagarán los sueldos de manera desdoblada y el medio aguinaldo se realizará en seis veces”. A partir del día 4 de diciembre se sabrá si la Unión Tranviaria Automotor acepta estas condiciones o inicia medidas de fuerza que podrá afectar a los pasajeros del AMBA.

Noriega aclaró que el medio aguinaldo en seis cuotas no significa que sea en seis meses. Seguramente será en dos cuotas mensuales, como el sueldo del mes de noviembre. Si bien no lo adelantó, nadie puede confirmar si esto continuará en los meses venideros.

Esta bomba tarifaria se suma a los recortes que están percibiendo en su salario la mayoría de los empleados municipales. Unos 350.000 mil empleados públicos ganan en el límite o por debajo de la línea de pobreza. Eso era compensado, en muchos casos, con bonificaciones, horas extras u otras alícuotas que una docena de municipios decidieron cortar de raíz para poder llegar a fin de mes sin recurrir al auxilio financiero provincial, que a su vez está viendo cómo la Legislatura seguirá sin aprobarle el endeudamiento reclamado para pagar deuda adquirida por la actual gestión y otra heredada desde Daniel Scioli y María Eugenia Vidal.

Y ni que hablar con las pymes y empresas industriales. Textiles y metalúrgicos están viviendo un momento crítico por la apertura indiscriminada de las importaciones. “Ya no tiene sentido fabricar nada acá. Si traemos el mismo producto desde China y nos ahorramos el 70% del costo”, explicó, días atrás, un importante empresario de un distrito industrial dominante como General San Martín cuando explicaba el fenómeno de Wirhpool.

Indefectiblemente, en el conurbano puede darse un fin de año tenso. ¿Fue armado para la ocasión por las decisiones estatales, que drásticamente tomaron la decisión de bajar sus presupuestos de gastos ante la merma dramática en sus recaudaciones? Es muy poco factible determinar eso, pero el efecto dominó se nota. Las empresas cierran, dejan de pagar impuestos, la actividad comercial disminuye, se perciben menos tasas y así todo en un derrotero que nadie puede determinar adonde terminará. https://www.mdzol.com/politica/el-optimismo-economico-macro-choca-contra-la-urgencia-los-conurbanos-n1392355

Manuel Adorni y Javier Milei El vocero presidencial, Manuel Adorni tiene más poder de lo que muchos suponen. Incide en las decisiones de Karina Milei más que lo que se supone por su escasa estatura política. The Associated Press

FUERZA PATRIA, SIN CONSENSOS NI CONFIANZA. EL MILEISMO, ORDENADO BAJO LA TUTELA DE KARINA MILEI.

Si bien la realidad muestra otra actitud de parte de La Cámpora con respecto a lo que hizo el año pasado en una misma instancia legislativa, cuando hizo todo lo posible para que Axel Kicillof no tuviera ninguna herramienta presupuestaria aprobada, la desconfianza aumentó del lado de la Gobernación.

En la “volteada” también cae Sergio Massa, a quien personas muy cercanas a Kicillof ven jugando siempre en yunta con Máximo Kirchner, aunque él y sus referentes más cercanos se deshagan en demostrar que esto no es así. A veces, también en este nivel, cuando la gota rebasó el recipiente, todo es lo mismo.

En la Casa de Gobierno platense se cree que, en algún lugar, las necesidades políticas de Javier Milei se entrecruzan con las de sus “primos” del kirchnerismo y el massismo. De ahí tanta dificultad para aprobar un proyecto crucial como el endeudamiento.

Kicillof tiene algunos elementos para argumentar por qué motivo necesita apelar a todo lo que pueda para generar un ingreso más. Aunque las críticas son fundamentadas ya que hay gastos como los de Astilleros Río Santiago u otros planes oficiales que se deberían evitar, y hay gestiones como IOMA son inadmisibles para una administración como la de Provincia de Buenos Aires, el reclamo de 12.1 billones de pesos al gobierno nacional, no puede ser obviada. Para peor, el gobierno de Javier Milei decidió armar un proyecto de país sin debatir nada con las autoridades bonaerenses.

Por su parte los libertarios, luego de dos años a los tumbos, con un verdadero doble comando en los paralelos del triángulo de hierro, definió que la conducción quedara en manos de Karina Milei, la menos política si se la compara con Santiago Caputo, pero la que terminó siendo salvada por la victoria electoral de octubre pasado.

Con ella surgen dos referentes que durante los veinte meses de gestión mileístas fueron humillados y desgastados desde las usinas virtuales relacionadas con el asesor presidencial. Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados y Sebastián Pareja, el jefe de La Libertad Avanza bonaerense. Karina, Menem y Pareja serán los oradores principales del encuentro que realizarán este domingo en Mar del Plata para ordenar el trabajo violeta en toda la Provincia de Buenos Aires.

Directos, invitados como extrapartidario al aliado e intendente local Guillermo Montenegro, para un almuerzo y nada más. Montenegro sonó como posible ministro de Seguridad y Justicia, pero no sucedió. Deberá ir al Senado bonaerense. El mismo destino parecer que tendrá Diego Valenzuela, el único intendente que se decidió pasar a La Libertad Avanza hace un año, mucho antes de la elección pasada.

Si bien fue pedido por Patricia Bullrich para que ejerza la conducción de Migraciones y alguna otra área que engorde su rol en Seguridad, hasta ahora, el intendente de Tres de Febrero no tuvo confirmación de nada.

La Libertad Avanza, al igual que el peronismo más tradicional, privilegia la lealtad de los originarios. Y en ese marco y sin que coincidan en muchas cosas, Menem y Pareja fueron los coroneles elegidos por los hermanos Milei en desmedro de otros dirigentes de su espacio y potenciales aliados, aunque para el armado original tuvieran que ir a buscar en bajo fondo político bonaerense.

Advertido que nada es permanente, Pareja ya empezó a mover varias piezas para ordenar varias secciones electorales y distritos claves, con relevos de coordinadores y cambios en varias oficinas públicas, donde quizás tenga más preponderancia que la que tenía hasta hace un par de meses.