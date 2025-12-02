Legislatura bonarense: la oposición está a un voto de bloquearle el endeudamiento a Axel Kicillof
Se rompió el bloque de Somos Buenos Aires y dos diputadas no votarán el endeudamiento. Se caerían los acuerdos.
A horas de que la Legislatura Bonaerense vote el endeudamiento pedido de manera urgente por Axel Kicillof para poder hacer frente al pago de sueldos, aguinaldos y gastos corrientes, no estarían los votos necesarios para llegar a los dos tercios.
Legislatura bonaerense: el motivo de la posible caída del endeudamiento para Kicillof
Tras una acalorada discusión con el jefe de bloque de Somos Buenos Aires, el lustoísta Matías Civale, las diputadas que responden al neurocientífico Facundo Manes, Viviana Diroli y Nazarena Mesías, rompieron el bloque no sin antes dejar en claro que este miércoles no votarán el endeudamiento de Kicillof.
Las legisladoras ya habrían mandado a la Presidencia de la Cámara Baja bonaerense la nota avisando su salida del bloque. Los motivos de la ruptura, por la cual la oposición estaría por llegar a los 30 votos necesarios para bloquear el endeudamiento, están a la vista en lo que pasó en la sesión preparatoria.
Según fuentes parlamentarias, las diputadas Diroli y Mesías se cansaron del “desmanejo” del bloque. En pocas palabras, pusieron un límite al destrato horas antes de la sesión que le iba a dar el endeudamiento a Kicillof.
En tanto, desde el oficialismo se muestran confiados en que el miércoles sale el endeudamiento, aunque por estas horas la realidad es otra y los emisarios de Gobernación, como también desde la oposición, salieron a la caza del diputado número 30 que pone en jaque la aprobación.
Los bloques que votarán en contra del endeudamiento: los 12 diputados de La Libertad Avanza, a los que se suman los 13 del PRO, los dos del Frente de Izquierda y las dos maneístas que rompieron el bloque de Somos Buenos Aires.
Es de destacar que entre los desencantados por los acuerdos que se dieron en la sesión preparatoria y los heridos de los cierres que se sucedan el miércoles, previo a la sesión para tratar el endeudamiento, se podría encontrar la respuesta del diputado número 30.