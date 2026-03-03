Legislatura bonaerense: Axel Kicillof aprovechó su lanzamiento presidencial para anunciar cinco proyectos de ley

Axel Kicillof no fue a la Legislatura bonaerense a dar un discurso convencional de apertura de sesiones en el que los gobernadores suelen destacar los logros de gestión, para eso habían puesto sobre las bancas un “coqueto anuario”. Fue a plantar bandera, lanzándose como “la alternativa” del peronismo para disputarle a Javier Milei el Sillón de Rivadavia en el 2027.

En el discurso que dio ante legisladores, funcionarios provinciales e invitados especiales para dar por iniciado el período de sesiones ordinarias número 154 de la Legislatura bonaerense , Axel Kicillof, culpo al gobierno de Javier Milei de todos los males que atraviesa la provincia de Buenos Aires.

La bancas y los palcos fueron "tapizados" por el anuario 2025 donde se detallan los logros de gestión del gobierno bonaerense.

En su alocución de "resistencia" en el que el gobernador utilizando un atril - instalado especialmente para la ocasión- se lanzó abiertamente para la carrera por el Sillón de Rivadavia; coló el anuncio de cinco proyectos de Ley que enviara a la Legislatura en los próximos días.

Las iniciativas impulsadas por Axel Kicillof son: para reducir, a lo Milei, la carga impositiva a las Pymes; regular plataformas digitales, como Rapi; actualizar la Ley de Seguridad pública, regulando la carrera policial. Además, insistirá con la creación de la empresa estatal de fabricación de medicamentos; y busca decretar la extensión del acceso a salita de 3 en todo el territorio bonaerense.

El anuncio del gobernador festejado por el universo Pyme bonaerense; es la implementación de ARBA - regirá a partir de marzo- del “Régimen Riesgo 0 – SAF 0”.

La implementación de este régimen tiene como objetivo liberar capital de trabajo y reduciendo a cero las alícuotas de Ingresos Brutos en retenciones bancarias y medios electrónicos, a contribuyentes cumplidores. De esta forma los buenos contribuyentes, dejarán de sufrir en sus cuentas el "mordiscón" automático del fisco bonaerense por Ingresos Brutos.

Kicillof quiere regular las plataformas digitales

Ese es un punto que anticipa mucho chisporroteo en la Legislatura bonaerense. La intención del gobernador es la de crear un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas digitales y obligar, de esta forma, a las empresas como Rappi, PedidosYa, y Uber entre otras; a transparentar sus algoritmos.

Desde el peronismo sostienen que la medida es para "proteger al trabajador"; mientras que, desde la oposición, especialmente para los libertarios, la propuesta de Kicillof es un intento de encorsetar una economía colaborativa que es el refugio de miles de bonaerenses frente al desempleo.

La pelea que se viene en la Legislatura va a ser por los seguros obligatorios y las condiciones de los "puntos de descanso", donde la libertad de mercado chocara de frente contra el tutelaje que quiere imponer el estado provincial.

Modernizar a la policía bonaerense, un punto pendiente en la lucha contra la inseguridad

Implícitamente en su discurso Axel Kicillof, admitió que la seguridad en la Provincia necesita algo más que patrulleros nuevos. Y el anunció de una reforma integral de la Ley de Seguridad Pública —que tiene tres décadas de antigüedad— y una nueva normativa para el personal policial va en ese sentido.

El foco del anuncio del gobernador, se centrará en el reclutamiento y en la carrera profesional de los efectivos de la policía bonaerense.

En un intento para tratar de ordenar una fuerza, en la lucha contra la inseguridad en la provincia de Buenos Aires.

Engrosando el estado bonaerense

El Gobernador insistirá en la Legislatura bonaerense con la Ley que permitirá la creación del Laboratorio provincial para la Producción Pública de Medicamentos. Por lo que reenviará el proyecto -perdió estado parlamentario por la interna peronista-, que empiece de cero su recorrida parlamentaria.

Desde la oposición afirman que Kicillof busca seguir engrosando la planta estatal llenándola de militantes, y piden que diga de donde va a sacar los recursos, en caso de ser aprobado, para el ambicioso proyecto farmacéutico. En tanto desde el oficialismo afirman que con la creación del Laboratorio, dependiente del estado bonaerense, la provincia lograra bajar costos sanitarios.

Salitas de 3 en toda la provincia

Como contrapartida al paro docente, que imposibilito el comienzo del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires. El gobernador anuncio un decreto para universalizar la sala de 3 años.

Con esta movida Axel Kicillof, marca diferencias con el gobierno nacional. Mientras Javier Milei recorta de fondos educativos; la Provincia de Buenos Aires expande la matrícula obligatoria. El mensaje de calle 6 es claro "Donde ellos cortan, nosotros abrimos".

La pregunta que queda flotando en el aire es si Axel Kicillof, que no tiene el manejo de la Legislatura provincial, como quedó demostrado en la dura derrota que recibió en la designación de las autoridades del Senado bonaerense; tendrá luz verde para avanzar en los proyectos legislativos que le permitirán anotarse una cucarda en su carrera presidencialista.