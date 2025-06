Santa Fe cobrará Ingresos Brutos a servicios digitales como Netflix, Spotify y Uber

La provincia de Santa Fe, que gobierna Maximiliano Pullaro, cobrará el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a servicios digitales, como plataformas de streaming o aplicaciones de viajes, que no residen en el país. La medida alcanzará a servicios como Netflix, Spotify o Uber, que tendrán aumentos desde el 1° de julio si las empresas no deciden absorber el costo extra. A las empresas del rubro que están radicadas en Argentina, como Cabify, Disney, Facebook, Pedidos Ya y Google no se les aplicará la carga.