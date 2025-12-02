San Jorge: crece la presión y el Gobierno minimiza el impacto de las movilizaciones en contra

La declaración de impacto ambiental del proyecto minero San Jorge tuvo la sanción de Diputados el miércoles pasado y para el martes 9 de diciembre está prevista su tratamiento en el Senado. La semana pasada hubo protestas sin mayor repercusión. Pero las manifestaciones se trasladaron al interior de la provincia y hubo movilizaciones en contra en Valle de Uco, Uspallata y algunos puntos del Gran Mendoza. El Gobierno les quita importancia pero está expectante de cara a lo que pueda pasar el martes. Otra de las repercusiones fue el "escrache" realizado a algunos legisladores que votaron a favor del proyecto.

El proyecto, que ahora se llama PSJ Cobre Mendocino pero que tiene la misma idea que el original, prevé extraer cobre de un yacimiento ubicado en Uspallata. El Ejecutivo aprobó la DIA y ya pasó por la Cámara Baja sin sobresaltos. Allí obtuvo 32 votos contra 13. Por un lado puede leerse como un triunfo del Gobierno que impulsa la iniciativa pero por otro, una falta de apoyo por parte de la principal fuerza opositora: el peronismo.

Camino a esa instancia, hay marchas en contra en distintos puntos de Mendoza. El Ejecutivo asegura que representan una minoría y que la ciudadanía en general no está involucrada. Sin embargo, siempre está el fantasma del 2019: las marchas masivas en distintos puntos que hicieron retrotraer al exgobernador Rodolfo Suarez en su intento de modificar la 7722 que regula la minería metalífera.

Valle de Uco es el lugar donde nació la oposición a la minería a gran escala. En el año 2004 los vecinos de San Carlos comenzaron a reunirse preocupados por los primeros movimientos de actividad, como la prospección y exploración en cercanías de la reserva Laguna del Diamante. Ahí nacieron todos los movimientos antimineros.

La modalidad de las asambleas por el agua, tanto en San Carlos, como en Tupungato y en Tunuyán se han mantenido durante estas dos décadas. De hecho, en 2019, una caravana sancarlina salió caminando hasta la Casa de Gobierno para protestar.

Durante este fin de semana hubo varios hechos. Escraches en redes y cara a cara a legisladores del Valle de Uco que votaron a favor, en particular los radicales. El domingo a la mañana en el desfile de San Carlos hubo movilización. El intendente Alejandro Morillas, hoy aliado al Gobierno provincial, salió a aclarar por sus redes sociales que está a favor de la 7722 aunque habló de la licencia social.

Durante el domingo a la noche hubo movilización en Tunuyán, en la plaza principal y el lunes a la noche, en Tupungato.

De Marchi legisladora

Movilizaciones en General Alvear, San Rafael y una caminata desde Uspallata

En General Alvear, otro de los departamentos fuertes en contra de los proyectos mineros metalíferos- que tuvo un rol central en la aprobación de la ley 7722 el 20 de junio de 2007- ya hubo movilizaciones en los últimos días, lo mismo que en San Rafael. Malargüe, en cambio, hay un avance de la minería metalífera con licencia social.

En Uspallata, las asambleas planean una caminata desde el ese lugar hasta la ciudad de Mendoza. Frente a la Legislatura, también hay distintas convocatorias.

La mirada del Gobierno

El Gobierno considera que estos movimientos son aislados y que no representa a la ciudadanía en su conjunto. Sin embargo sigue lo que va pasando, especialmente las manifestaciones en la Legislatura.

Tiene un objetivo: lograr que el peronismo revierta su postura y apoye el proyecto en el Senado, a pesar de que el oficialismo tiene los números para hacerlo. El 9 de diciembre es el gran día, porque la DIA, es decir el aval legislativo puede convertirse en ley.