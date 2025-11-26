Starlink renueva su estrategia en Argentina: cuotas sin interés, descuentos en kits y meses bonificados

La compañía de internet satelital de Elon Musk busca consolidar su presencia en el país facilitando el acceso a sus equipos con financiación de hasta 6 pagos.

Tras su desembarco el año pasado, Starlink, la empresa de internet propiedad de Elon Musk, se ha posicionado rápidamente como una de las opciones más populares en el mercado local gracias a su alta velocidad de conexión. En un esfuerzo por expandir su base de usuarios, la firma anunció una agresiva estrategia comercial que incluye descuentos.

La principal novedad radica en las facilidades de pago: los usuarios ahora pueden abonar el servicio y los equipos en 3 y 6 cuotas sin interés. Estos beneficios se aplican a las dos modalidades que la empresa ofrece en el territorio nacional: el Plan Residencial y el Plan Itinerante.

De cara al cierre del año, la compañía ha actualizado su esquema de precios y ofertas de hardware. Gracias a los descuentos vigentes, el costo de entrada se ha reducido significativamente, especialmente en las versiones "Mini".

Planes mensuales de Starlink Plan Residencial: Diseñado para hogares y establecimientos fijos. El costo mensual es de $56.100 . También existe una versión "Lite" (menor cantidad de datos) por $38.000 .

Plan Itinerante: Ideal para viajeros, campamentos y movilidad constante. Ofrece datos ilimitados por $87.500, o una opción de 50 GB por $63.000. Costo del Hardware (Kit de instalación):

Versión Estándar: $374.000.

Versión Mini: $142.500. Adicionalmente, los usuarios pueden adquirir el router en malla Gen 3 por $175.000 o su versión miniatura por $69.000.