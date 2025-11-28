Ni mito ni moda: qué pasa si tu perro come huevo

El huevo puede incorporarse en la alimentación del perro como un complemento ocasional, siempre bien cocido y en porciones moderadas.

Bien cocido y sin sal ni condimentos, el huevo aporta proteínas y vitaminas clave a tu perro. Foto: Shutterstock

El huevo es uno de esos alimentos que suele generar dudas en casa: está lleno de proteínas, es económico y fácil de conseguir, pero ¿realmente le hace bien a tu perro?

En primer lugar, el huevo aporta a las mascotas proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales como biotina, vitamina B12, hierro y ácidos grasos esenciales. Estos nutrientes pueden ayudar a mejorar el estado del pelaje, fortalecer músculos y aportar energía, especialmente en perros activos o en etapas de recuperación.

Cómo podemos darle huevo a nuestras mascotas Sin embargo, no todo vale de cualquier manera. Los especialistas recomiendan ofrecer el huevo siempre bien cocido. El huevo crudo puede contener bacterias como salmonella y, además, la clara cruda tiene una sustancia que interfiere en la absorción de la biotina, una vitamina clave para la piel y el pelo. Hervido o revuelto, sin sal ni aceite, es la mejor opción.

Por otro lado, también debemos tener en cuenta la cantidad. El huevo debe ser un complemento y no un reemplazo del alimento balanceado de las mascotas. Para perros pequeños, medio huevo es más que suficiente; en perros medianos o grandes, uno entero, una o dos veces por semana, alcanza.