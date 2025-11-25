Seis hábitos que ayudan a los perros a vivir más, según la ciencia

En los últimos años, el vínculo con las mascotas cambió por completo y dio paso a una tendencia global: el bienestar animal . En esa línea, el Dog Aging Project, uno de los estudios más completos sobre envejecimiento canino, compartió con National Geographic seis hábitos que pueden sumar años de vida y calidad a los perros .

No se trata de caminatas largas una vez por semana, sino de actividad regular. Media hora por día, juegos breves o paseos suaves mejoran la salud física y cognitiva del perro y reducen riesgos asociados a la obesidad.

La vida social también suma bienestar. Los perros que conviven con humanos y otros animales presentan menos diagnósticos médicos y un mejor estado emocional, según los investigadores.

El estudio recuerda que esterilizar reduce de forma significativa enfermedades reproductivas y ciertos tumores, además de evitar conductas de riesgo.

Los especialistas recomiendan evitar dietas caseras o crudas sin supervisión. La clave es elegir alimentos completos y equilibrados, respaldados por organismos nutricionales. La sobrealimentación es uno de los errores más comunes.

Este es lo que pondrá feliz a tu perro Foto: SHUTTERSTOCK Pequeños hábitos para que tus mascotas sean más felices. Foto: SHUTTERSTOCK

5. Visitas regulares al veterinario

Un control anual o semestral en perros mayores, permite anticipar problemas y mejorar la expectativa de vida.

6. Cuidado dental

Cepillar los dientes varias veces por semana reduce infecciones y enfermedades que pueden afectar órganos vitales. Es uno de los hábitos menos conocidos pero más efectivos.

Un cambio de enfoque en el cuidado de las mascotas

Los investigadores coinciden: no se trata de que vivan más años, sino de que vivan mejor. Y estos hábitos, simples y sostenibles, son el punto de partida.