La inteligencia artificial reveló cuál es la ciudad más avanzada del mundo

La inteligencia artificial evaluó ciudades e hizo un ranking con las más avanzadas del mundo en tecnología, innovación y calidad de vida.

Alejandro Llorente

La inteligencia artificial analizó indicadores clave como tecnología, sustentabilidad y calidad de vida. Foto: Archivo

Al pensar en ciudades avanzadas en materia de tecnología suelen aparecer nombres como Nueva York o alguna capital europea. Sin embargo, la inteligencia artificial destacó a Singapur, una ciudad-Estado que combina innovación, planificación urbana, calidad de vida y sostenibilidad como pocas en el mundo.

Por qué Singapur lidera el ranking según la inteligencia artificial

La IA explica que Singapur se destaca por la fuerte apuesta a la digitalización de servicios públicos, la movilidad inteligente y el uso de datos en tiempo real para gestionar tránsito, energía y seguridad. Gran parte de sus trámites pueden hacerse de forma online y con sistemas automatizados.

En cuanto a la tecnología, Singapur es referente en smart cities por el uso de sensores, inteligencia artificial y big data para optimizar recursos, reducir emisiones y mejorar la vida cotidiana de sus habitantes.

Se destaca a demás que su sistema educativo y sanitario es de los más avanzados a nivel global. A esto se suma una economía altamente innovadora, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, fintechs y centros de desarrollo de IA.

El ranking pone el foco en cómo las ciudades usan la innovación para mejorar la vida diaria.

Otras ciudades que compiten en el ranking

Aunque Singapur suele ubicarse en el primer puesto, la IA también destaca a Tokio, Seúl, Zúrich, Copenhague y Dubái como algunas de las ciudades más avanzadas del mundo, cada una con fortalezas en innovación, sustentabilidad o calidad de vida.

