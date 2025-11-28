La inteligencia artificial reveló cuál es la ciudad más avanzada del mundo

La inteligencia artificial evaluó ciudades e hizo un ranking con las más avanzadas del mundo en tecnología, innovación y calidad de vida.

Al pensar en ciudades avanzadas en materia de tecnología suelen aparecer nombres como Nueva York o alguna capital europea. Sin embargo, la inteligencia artificial destacó a Singapur, una ciudad-Estado que combina innovación, planificación urbana, calidad de vida y sostenibilidad como pocas en el mundo.

Por qué Singapur lidera el ranking según la inteligencia artificial La IA explica que Singapur se destaca por la fuerte apuesta a la digitalización de servicios públicos, la movilidad inteligente y el uso de datos en tiempo real para gestionar tránsito, energía y seguridad. Gran parte de sus trámites pueden hacerse de forma online y con sistemas automatizados.

En cuanto a la tecnología, Singapur es referente en smart cities por el uso de sensores, inteligencia artificial y big data para optimizar recursos, reducir emisiones y mejorar la vida cotidiana de sus habitantes.

Se destaca a demás que su sistema educativo y sanitario es de los más avanzados a nivel global. A esto se suma una economía altamente innovadora, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, fintechs y centros de desarrollo de IA.