La nueva puerta naranja de Retiro: un nuevo espacio gratuito para proyectos de inteligencia artificial
El Espacio Cultural Bitcoin renovó su fachada y abrió plazas de coworking sin costo para startups e iniciativas de inteligencia artificial.
En pleno corazón del microcentro porteño, el Espacio Cultural Bitcoin (ECB) junto al Centro de Inteligencia Artificial (IA) celebran la renovación de su fachada, convirtiéndose en la nueva “puerta naranja” de Retiro. Este espacio se consolida como epicentro interdisciplinario donde convergen tecnología, Bitcoin, criptomonedas, finanzas descentralizadas (DeFi), naturaleza, arte e inclusión social.
Más que un lugar físico, el ECB+IA es un vibrante punto de encuentro para el intercambio de ideas y experiencias. Diversas disciplinas y perspectivas dialogan, alimentando el pensamiento crítico y propiciando el encuentro internacional entre mentes inquietas. Aquí, las visiones del futuro se entrelazan con la exploración del presente, impulsadas por el deseo de construir un mundo mejor. La gran novedad es la incorporación del Centro de Inteligencia Artificial, que invita a desarrolladores, investigadores, startups y cualquier iniciativa relacionada con IA a postularse para plazas de coworking 100% gratuitas. Ubicado en Marcelo T. de Alvear 405, este ambiente está diseñado para acelerar proyectos con infraestructuras de primer nivel, escritorios ergonómicos, internet de alta velocidad, abundante luz natural y diseño moderno. El espacio promueve tanto el trabajo colaborativo como el pensamiento individual, todo en el nuevo Distrito de IA impulsado por la Ciudad de Buenos Aires en Retiro.
Un epicentro donde convergen Bitcoin y criptomonedas
La convocatoria está dirigida a ideas tempranas, prototipos, investigaciones (modelos de lenguaje, visión por computadora, etc.), herramientas de automatización, aplicaciones éticas o de impacto, y startups en cualquier fase de desarrollo. Para aplicar, basta enviar un correo a [email protected] con una breve descripción del proyecto, etapa y expectativas. El cupo es limitado y las plazas se asignan por orden de aplicación y calidad. Este coworking gratuito, más que un escritorio, es la combinación perfecta de infraestructura, ubicación y red profesional que puede acelerar cualquier iniciativa de IA. El futuro de la inteligencia artificial en Argentina se está construyendo hoy en Retiro, rodeado de creadores, developers, emprendedores y entusiastas tecnológicos. Además, el Espacio Cultural Bitcoin sigue siendo referente para el intercambio de ideas y experiencias, fusionando nuevas tecnologías, criptomonedas y DeFi con la naturaleza, preservación ambiental, arte, inclusión social e inteligencia artificial. Una comunidad interdisciplinaria que invita a sumarse a la transformación.
La nueva fachada mural ha sido realizada por Brian Mayhua López, embajador del arte contemporáneo peruano. Nacido en Lima en 1994 y residente en el barrio Padre Carlos Mugica, Mayhua López estudia en la Universidad Nacional de Artes y destaca por su fusión de simbolismos precolombinos y paletas fluorescentes, así como por su dominio del realismo y el color. Como miembro del colectivo Tinkuy y ganador de premios como “Xtreme Life Fest” y la beca “Sostener la cultura II” del Fondo Nacional de las Artes, su obra trasciende fronteras y conecta culturas.