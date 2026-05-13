La nueva puerta naranja de Retiro: un nuevo espacio gratuito para proyectos de inteligencia artificial

En pleno corazón del microcentro porteño, el Espacio Cultural Bitcoin (ECB) junto al Centro de Inteligencia Artificial (IA) celebran la renovación de su fachada, convirtiéndose en la nueva “puerta naranja” de Retiro. Este espacio se consolida como epicentro interdisciplinario donde convergen tecnología, Bitcoin, criptomonedas, finanzas descentralizadas (DeFi), naturaleza, arte e inclusión social.

Más que un lugar físico, el ECB+IA es un vibrante punto de encuentro para el intercambio de ideas y experiencias. Diversas disciplinas y perspectivas dialogan, alimentando el pensamiento crítico y propiciando el encuentro internacional entre mentes inquietas. Aquí, las visiones del futuro se entrelazan con la exploración del presente, impulsadas por el deseo de construir un mundo mejor. La gran novedad es la incorporación del Centro de Inteligencia Artificial, que invita a desarrolladores, investigadores, startups y cualquier iniciativa relacionada con IA a postularse para plazas de coworking 100% gratuitas. Ubicado en Marcelo T. de Alvear 405, este ambiente está diseñado para acelerar proyectos con infraestructuras de primer nivel, escritorios ergonómicos, internet de alta velocidad, abundante luz natural y diseño moderno. El espacio promueve tanto el trabajo colaborativo como el pensamiento individual, todo en el nuevo Distrito de IA impulsado por la Ciudad de Buenos Aires en Retiro.

PUERTA NARANJA 1 Más que un lugar físico, el ECB+IA es un vibrante punto de encuentro para el intercambio de ideas y experiencias. Archivo.

Un epicentro donde convergen Bitcoin y criptomonedas La convocatoria está dirigida a ideas tempranas, prototipos, investigaciones (modelos de lenguaje, visión por computadora, etc.), herramientas de automatización, aplicaciones éticas o de impacto, y startups en cualquier fase de desarrollo. Para aplicar, basta enviar un correo a [email protected] con una breve descripción del proyecto, etapa y expectativas. El cupo es limitado y las plazas se asignan por orden de aplicación y calidad. Este coworking gratuito, más que un escritorio, es la combinación perfecta de infraestructura, ubicación y red profesional que puede acelerar cualquier iniciativa de IA. El futuro de la inteligencia artificial en Argentina se está construyendo hoy en Retiro, rodeado de creadores, developers, emprendedores y entusiastas tecnológicos. Además, el Espacio Cultural Bitcoin sigue siendo referente para el intercambio de ideas y experiencias, fusionando nuevas tecnologías, criptomonedas y DeFi con la naturaleza, preservación ambiental, arte, inclusión social e inteligencia artificial. Una comunidad interdisciplinaria que invita a sumarse a la transformación.