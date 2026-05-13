Inflación: cuál es el mapa regional de aumentos en alimentos y bebidas en 2026

En abril pasado, la inflación en alimentos y bebidas en supermercados a nivel país (“changuito federal”) tuvo las mayores subas mensuales en La Pampa (+3,2%) y San Luis (+2,8%), mientras que, por otro lado, el menor aumento registrado se dio en Formosa (+0,9%).

Al hacer la comparación interanual, los mayores aumentos se dieron en provincias patagónicas como Tierra del Fuego (+35,6%), Chubut (+34,9%) y Santa Cruz (+34,2%), mientras que las menores subas se dieron en Tucumán (+28,8%) y Catamarca (+28,7%).

Por su parte, en la región cuyana, en Mendoza aumentó 1,8% y en San Juan un 1,7% (lo peor fue San Luis). En cuanto a la variación interanual el costo del “changuito” en Mendoza se encareció un 32,1% mientras que en San Juan un 31,1% y en San Luis un 33,1%.

Vale recordar que la canasta Analytica es una selección de productos de supermercado representativos del consumo de la clase media en alimentos y bebidas , diseñada para reflejar la compra mensual típica de una familia compuesta por dos adultos y dos menores; y que, para garantizar la comparabilidad entre provincias, los productos incluidos mantienen la misma marca y cantidad por empaque.

Al analizar con más detalle lo ocurrido con la canasta, se destaca nuevamente la suba en el aceite de girasol, en torno al 2% y 4% en todas las provincias, a excepción de Jujuy, donde aumentó un 5,3%. Otro producto con incrementos generalizados fue el bidón de agua, con aumentos entre el 2% y 4% en todas las provincias.

En cambio, el precio del pan lactal se mantuvo estable en casi todas las provincias, con leves aumentos en Corrientes (+1,3%), Entre Ríos (+1,6%), Jujuy (+1,6%), Salta (+1,6%), San Juan (+1,6%), Santiago del Estero (+1,5%) y La Pampa (+2,1%). Otro producto que permaneció estable fue la suprema de pollo empaquetada, que no presentó variaciones significativas en ninguna provincia.

Changuito federal

A la hora de evaluar cuál es el “changuito” más costoso los datos muestran que se encuentra en Santa Cruz ($984.263), seguido por otras provincias patagónicas como Chubut ($968.415), Tierra del Fuego ($960.700), Río Negro ($931.368) y Neuquén ($911.677).

Por su parte, la compra más económica se dio en Misiones ($867.273), en la Ciudad de Buenos Aires ($861.094) y el Conurbano bonaerense ($861.050). El valor del “changuito” en Mendoza fue de $871.149, en San Juan de $886.306 y en San Luis de $886.970.

Al comparar los valores de la canasta respecto al último día de marzo, los mayores aumentos absolutos de la compra se dieron en Río Negro (+$39.688), Tierra del Fuego (+$35.656) y Santa Cruz (+$30.591), mientras que las menores subas se dieron en La Rioja (+$6.620), Tucumán (+$5.191) y Catamarca (+$2.636).

Precios dispersos

“Entre las posibles causas de la dispersión de precios se encuentra el costo de vida entre regiones. La Patagonia, por ejemplo, concentra las canastas más costosas, lo que coincide con ser también la región de salarios más elevados.

Santa Cruz se destaca por tener la canasta más cara del país y el segundo salario promedio más alto del sector privado registrado, detrás de Neuquén. Esto sugiere que los mayores costos son en parte compensados por remuneraciones más altas”, explica la consultora.

En el caso cuyano, el costo del “changuito” sobre la base de dos salarios promedio representó el 26,3% en el caso mendocino, el 25,3% en el sanjuanino y el 24,9% para el caso puntano.

Por otro lado, la caída en el salario real registrada se reflejó en la mayoría de las provincias al analizar el peso de la canasta sobre dos salarios promedio. Los casos más pronunciados fueron Chubut y Jujuy, donde esa ponderación aumentó 2 puntos porcentuales.

No obstante, algunas provincias del norte mostraron una mejora relativa del salario frente a la evolución de la canasta: Formosa (-0,9 puntos porcentuales), Catamarca (-1,4 p.p.), La Rioja (-2,2 p.p.) y Tucumán (-2,3 p.p.).

Vale destacar nuevamente que la canasta es única y para todas las provincias se toma el mismo producto (marca, cantidad por empaque), y la selección de los productos se basó en considerar primeras marcas y consumos básicos y representativos (las cantidades seleccionadas corresponden a consumos mensuales), además el monitoreo es sobre precios online.