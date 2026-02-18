La inflación de alimentos continúa en alza y presiona al IPC de febrero

Tras impulsar al alza el IPC de enero que arrojó un 2,m9%, el rubro de alimentos y bebida volvió a registrar subas durante las dos primeras semanas de febrero y presionaría a la inflación del segundo mes del año, de acuerdo a varias estimaciones de consultoras privadas.

Si bien llos informes preliminares de distintas consultoras sitúan una desaceleración de los alimentos, continúan por encima del 2%. Hay que remontarse a agosto del 2025 para encontrar un aumento inferior en los alimentos (cuando marcó 1,5%). Desde ese mes en adelante, se consolidó una tendencia ascendente con aceleraciones.

La inflación de los aliementos ronda entre 2,6% y 2,8%, según estimaciones de EcoGo. Así, la consultora estima que el IPC de febrero se sitúe en torno al 2,7% y 3%. "Se registró una aceleración en el precio de la carne y aporta mayor presión al rubro en el cierre del mes", señalaron.

Por su parte, Econviews estima un aumento del 2,2% en el rubro para las últimas cuatro semanas. En tanto, la medición de LCG se disminuyó al 1% para la segunda semana (2,4% mensual).

Por su parte, Analytica también obtuvo una medición en alimentos y bebidas del Gran Buenos Aires (GBA) que ubicaría el promedio mensual en torno al 2,6%.

La consultora Invecq estima una inflación menor a la de enero, los registros de la consultora establecen un IPC actualmente corriendo a una velocidad mensual de 2,7% y que prevén que cierre febrero en 2,5%, continuando con una "leve desaceleración".

El IPC de enero

La inflación del primes mes del año se aceleró al 2,9%. Así, los precios no desaceleren por octavo mes consecutivo.

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (+4,7%), principalmente por las subas en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres.

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (5,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%).