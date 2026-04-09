Pese a la inflación, anticipan una "muy buena noticia" para la economía

La coyuntura económica internacional marcada por tensiones geopolíticas y volatilidad en los precios de la energía comienza a impactar en las proyecciones locales. Sin embargo, en ese contexto, el columnista de economía Carlos Burgueño destacó la “buena noticia” vinculada al potencial estructural de la economía argentina.

En su análisis en MDZ Radio , Burgueño advirtió sobre un escenario inflacionario más exigente para 2026: “se espera una inflación mayor que la del año pasado. Y son los primeros que lo dicen”, en referencia al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). En esa línea, precisó que “el top 10 está diciendo que la inflación de este año va a ser superior a la del año pasado”.

El economista atribuyó parte de esa dinámica a factores externos: “sobre todo los combustibles, sobre todo lo que está pasando con los combustibles. Yo creo que esta guerra y el precio en los combustibles y en algunos commodities, que incluyen en alimentos, hace que esa línea tan tenue entre el 30 y el 31 se supere”. Aun así, relativizó el impacto: “tampoco a mí me parece catastrófico”.

En medio de la incertidumbre internacional, Burgueño subrayó un elemento favorable para el país: “la posición en la que está Argentina es una posición de privilegio”. Y agregó que, pese a los efectos negativos, “otros países de la comarca como Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, están complicados”, especialmente aquellos “que no tienen petróleo o no tienen combustible para intercambiar”.

En ese sentido, remarcó que, a diferencia de crisis históricas, el escenario actual aún no alcanza niveles críticos: “esto no es ni el 10% de lo que pasó, no tiene ni el 10% del impacto de lo que tuvo aquella época”, en referencia a la crisis del petróleo de los años 80.

Como eje central de su análisis, Burgueño destacó el avance legislativo en materia minera: “para mí es una muy buena noticia la Ley de Glaciares. La aprobación de la Ley de Glaciares, que Argentina se convierta en un país minero, es una muy buena noticia”.

El columnista planteó que el desafío ahora pasa por la implementación: “la responsabilidad ahora de los gobernadores, sobre todo, de aplicarla con prudencia. Con prudencia, con respeto, con cuidado del medio ambiente, que es lo que se prometió”.

Asimismo, sostuvo que existen condiciones técnicas para garantizar controles adecuados: “los estudios modernos son extremadamente profesionales”, y agregó que “se pueden hacer de manera internacional y extremadamente profesional”.

Finalmente, Burgueño sintetizó el potencial del sector en términos económicos: “la Argentina necesita minería. Minería seria, pero necesita”.