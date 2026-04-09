Banco Central: el mercado ajustó al alza su expectativa de inflación y espera casi un 30% para este año

La nueva proyección de inflación representa 3 puntos porcentuales por encima de lo estimado en febrero.

La discusión pública sobre la inflación, termina apoyándose en una estructura desactualizada.

Los principales analistas del mercado ajustaron al alza sus estimaciones de inflación y esperan casi un 30% para este año. La nueva proyección representa 3 puntos porcentuales por encima de lo calculado en febrero.

Los datos surgen del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central (BCRA).

Para marzo, la city espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubique en 3%, es decir 0,5 puntos porcentuales más respecto del REM de febrero.

El dato oficial del tercer mes se conocerá la semana próxima, cuando el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publique el informe.